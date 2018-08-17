Социальные сети ведут людей в острог

Количество осужденных за экстремизм россиян с 2011 года выросло в 4 раза – таковы данные судебного департамента при Верховном суде России.

За либерализацию «экстремистской» 282-й статьи Уголовного кодекса РФ в части наказания за лайки и репосты в соцсетях выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, которые приводит ТАСС, крайне важно «не расширять искусственно количество людей с судимостью». Ранее на этой неделе за амнистию осужденных за публикации в социальных сетях, которые были признаны экстремистскими, выступила компания Mail.Ru Group, которой принадлежат крупнейшие российские социальные сети. Она просит Госдуму инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных за действия в социальных сетях, если таковые не имели общественно опасных последствий, а Верховный и Конституционный суды – обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные в интернете.

Подобные уголовные дела противоречат общемировой практике, - неоднократно заявлял в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, «ни к чему хорошему это не приводит, только к запугиванию населения, оно остается без возможности выражения мыслей и обсуждения проблем общества». Санкции по 282-й статье подлежат изменению: отменить её практически нереально, но нужно выступать за её смягчение, так как она превращается в инструмент давления над людьми, - указывал интернет-омбудсмен. Суды должны иметь предельно точное руководство, как действовать при рассмотрении такого рода дел, - заявил в свою очередь в эфире НСН политолог Алексей Мухин.

«С одной стороны, мы совершенно четко видим, что уровень экстремизма среди молодежи (в том числе – и российской) в том числе и из-за этих публикаций, растет. С другой стороны, совершенно понятно, что молодые люди из-за своей горячности и неопытности попадают в не очень хорошую ситуацию. В этой связи наши юристы должны дать квалифицированный и очень обоснованный ответ и мотивацию, как действовать судам и правоохранительным органам в таких сложных случаях», - сказал Мухин.

Количество осужденных за экстремизм россиян с 2011 года выросло в 4 раза – таковы данные судебного департамента при Верховном суде России. В 2017 за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки. При этом большинство приговоров было вынесено за публикации в социальных сетях, которые признавались экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Ответ на вопрос, где же грань между гражданской позицией и запрещенным контентом, будут искать на пресс-конференции в НСН в ближайший понедельник депутат Госдумы, соавтор законопроекта об отмене уголовного наказания за экстремистские репосты в интернете Алексей Журавлев, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, представители духовенства и адвокатского сообщества.

Всеволод Нерознак