Адвокат предложил называть ведьм «альтернативными специалистами»

Председатель Московского филиала коллегии адвокатов «Бороков и партнеры», адвокат города Москвы Александр Аброков заявил на пресс-конференции НСН, что законодательная инициатива о легализации магии в России направлена на защиту прав простых людей, а также прав самих специалистов.

«Необходимо создать реестр, в котором будут состоять именно те специалисты, которые могут пройти какую-то квалификацию, аттестацию, которые могут подтвердить свои знания. Для этого нужно разработать специальные профессиональные стандарты, которые будут действовать именно на этих людей», — рассказал адвокат.

Он добавил, что по официальным статистическим данным, рынок магических услуг ежегодно оценивается в сумму порядка 30 миллиардов рублей. При этом 30 процентов россиян регулярно обращаются к помощи экстрасенсов, гадалок магов, сказал Александр Аброков. В связи с этим адвокат предложил ввести специальное название для специалистов, оказывающих подобные услуги.

«Все-таки в законе для простого населения мне кажется правильнее применять такое название, как альтернативный специалист. Это название будет объединять всех людей, занимающихся оказанием подобных услуг, но опять-таки законопроект должен быть направлен на защиту простого населения и в том числе на защиту самих специалистов», — сказал адвокат.

Ранее ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм», автор законодательной инициативы Алена Полынь рассказала, как предложенная ей законодательная инициатива поможет избавить страну от мошенников.

Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Законы магии: В России могут легализовать колдовство».Трансляцию можно посмотреть здесь.