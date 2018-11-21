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Образование и наука

Заслуженный учитель назвал глупостью предложение депутата о замене ЕГЭ блокчейном

21 Ноября 2018 в 17:30
Заслуженный учитель назвал глупостью предложение депутата о замене ЕГЭ блокчейном
Доктор педагогических наук в эфире НСН раскритиковал инициативу и сообщил, что ЕГЭ никуда не пропадет.

В Госдуме хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна. С такой инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Свою идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой. Депутат от фракции ЛДПР отметил, что, по мнению многих родителей и педагогов, cистема федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке. По его заявлению, блокчейн-технологии позволят с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН посмеялся над предложением депутата.

Блокчейн убьёт ЕГЭ? В Госдуме предложили новую систему проверки знаний
«В огороде бузина, в Киеве дядька! Система раннего выявления талантов – это одна история, где кроме блокчейна существует масса всяких замечательных способов, а ЕГЭ – это совершенно другое. Можно подумать, что у нас все талантливы. У нас огромное количество людей скромных талантов, они составляют большинство страны. Нельзя же в такой эклектике с такими путаными мозгами давать предложения. Я бы постеснялся. ЕГЭ – это уже медицинский факт, никто его заменять не будет. Когда его вводили, я был горячим противником, потому что вопрос был в подготовительных материалах. Сегодня это уже не та "угадайка", которая была 10 лет назад, поэтому необходимо совершенствовать инструменты. Если управлять образованием по принципу "газ-тормоз", то вылетим мы из этой машины, так нельзя. А если депутаты хотят попиариться и ум свой показать, то, к сожалению, показывают глупость. И над ними смеются профессионалы», - добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН предположил, что система, предложенная его коллегой, не сможет заменить ЕГЭ. По его словам, следует ввести систему, при которой школьник сам сможет выбрать, сдавать ему ЕГЭ или обычный экзамен.

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