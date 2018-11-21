Депутаты поспорили о замене ЕГЭ на блокчейн

ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН заявил, что система раннего выявления талантов должна не заменять, а дополнять госэкзамен.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил за смену Единого государственного экзамена системой раннего выявления талантов. По его мнению, должны учитываться результаты профориентации, оценки школьников и их социальная активность. Всё это, как подчеркнул Чернышов, позволит оценить индивидуальность ребёнка с математической точностью. Сделать это позволят блокчейн-технологии. Соответствующую позицию народный избранник отразил в письме на имя министра просвещения Ольги Васильевой, сообщают РИА Новости. Однако в самом ведомстве подчеркнули, что не собираются отказываться от проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, пишет RNS.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН предположил, что система, предложенная его коллегой, не сможет заменить ЕГЭ.

«Система раннего выявления талантов, безусловно, нужна. Другое дело, что нельзя думать, что тот, у кого талант не проявился рано, тот талантов не имеет. Напомню, что Эйнштейн признавался малоспособным к математике, Менделеев, по-моему, был одним из последних в своём гимназическом классе. Важно, чтобы ранее выявление талантов не помешало выявлять таланты у других. Система раннего выявления талантов вряд ли может заменить экзамены» - подчеркнул депутат.

По словам Олега Смолина, в РФ следует ввести систему, при которой школьник сам сможет выбрать, сдавать ему ЕГЭ или обычный экзамен.

«Другое дело, что мы неоднократно предлагали версию, когда выпускнику принадлежало бы право выбора: либо классический экзамен, либо ЕГЭ. У этой системы много преимуществ. Она до сих пор применяется в Крыму. Она позволила бы сохранить старшие классы в сельской школе, потому что ребята, которые боятся ЕГЭ, уходят в систему среднего профессионального образования. В итоге сельские школы остаются без старших классов и их закрытие ускоряется», - заключил в эфире НСН Смолин.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что натаскивание детей на ЕГЭ не позволяет ему развить его способности. В то же время, как подчеркнула собеседница агентства, существующая система образования в стране всё больше ориентируется на сдачу Единого госэкзамена.