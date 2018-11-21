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Образование и наука

Блокчейн убьёт ЕГЭ? В Госдуме предложили новую систему проверки знаний

21 Ноября 2018 в 08:52
Блокчейн убьёт ЕГЭ? В Госдуме предложили новую систему проверки знаний

Депутат ГД предложил выявлять таланты школьников на ранней стадии.

ЕГЭ могут заменить на ранее выявление талантов учеников при помощи блокчейн-технологий. С такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, федеральные образовательные стандарты нуждаются в доработке, поскольку ориентированы на теорию, поэтому не позволяют выяснить, насколько способен ребёнок. Как подчеркнул Чернышов, новая система позволит оценить способности детей при помощи результатов профориентации, оценки социальной активности и его оценок, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что 77% россиян заявили об ухудшении качества знаний школьников после введения ЕГЭ, потому что экзамен не учитывает индивидуальные особенности человека. Тогда глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН подчеркнула, что натаскивание детей на ЕГЭ не позволяем им развиваться.

«Наша система образования, к сожалению, из года в год всё больше ориентируется на сдачу ЕГЭ. Экзамен себя не оправдал, а самые престижные вузы требуют отдельных дополнительных вступительных испытаний. Образование - это не только количество баллов. До тех пор, пока родители и учителя будут натаскивать детей, как щенков, на сдачу тестов, мы не сможем говорить ни о гармоничном развитии отдельно взятой личности, ни о внимании к каждому отдельному ребенку - к чему ребенок склонен, какие у него способности, как их развить», - уверена Волынец.

Робот с указкой. Профсоюз «Учитель» против проверки ЕГЭ компьютером

Однако доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург ранее в эфире НСН встал на защиту ЕГЭ.

«Все эти тесты из серии “угадайте” - их больше нет. Например, по истории ребёнок должен написать эссе. Для этого надо понимать, что мушкетёры и царь Алексей Михайлович – это современники. Разумеется, можно и натаскивать, но всё-таки само натаскивание ничего не даёт, потому что в третьем уровне заданий натаскивание не поможет. Для детей, которые очень оригинально мыслят, есть и второй способ – Всероссийская олимпиада школьников, если они побеждают, вузы могут их брать [без экзаменов]», - подчеркнул Ямбург.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предположил, что из-за чрезмерной информатизации скоро учителя заменят на искусственный интеллект.

«Вместо того, чтобы думать, что человек должен субъективно оценивать, мы придумываем какие-то искусственные интеллекты. Это очень похоже на всеобщее увлечение информатизацией, компьютеризацией. Та самая электронная школа, которая в Москве уже реализуется. В конце концов, заменим учителя, эксперта, искусственным интеллектом. Это никакого отношения к реальности не имеет», - возмутился Луховицкий.

Напомним, ежегодно проверкой ЕГЭ занимаются около 40 тысяч экспертов, при этом тестовая часть проверяется при помощи компьютеров. Впервые в качестве эксперимента Единый государственный экзамен был проведён в 2001 году.

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