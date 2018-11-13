Заявления Чубайса об отставании России от Казахстана сочли абсурдом

Экономист Василий Колташов рассказал НСН, почему России будет сложно отстать от Греции, Турции и Казахстана, как заявил глава «Роснано».

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в скором времени Россия будет отставать не только от Соединенных Штатов и Европы в плане экономики, но и от Греции, Казахстана и Турции. Об этом он рассказал в интервью проекту «Сноб». Причем речь идет не только о масштабах экономики, но и об уровне жизни, пояснил Чубайс. «По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем "уложить" себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — сказал глава «Роснано».

Он отметил, что текущие темпы роста российского ВВП оцениваются в 1,5 процента в год по сравнению со средним значением в 3,5 процента мировой экономики. При этом глава «Роснано» убежден, что российская экономика «не сможет вытащить себя из болота, подобно барону Мюнхгаузену».

Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал заявления Чубайса абсурдными.

«Это просто абсурд. Чубайс видит весь процесс в деструктивном ключе, тогда, как в современном мире одни развиваются, а другие деградируют. Это представление либеральных аналитиков, что страны находятся на ровной беговой дорожке, и Россия бежит медленнее. В реальности это бег с постоянно выпрыгивающими препятствиями. Может быть, Чубайс считает, что мы фатально отстанем, но я думаю, что нет. Трудно сказать, кто еще отстанет, потому что главные принципиальные решения будут приниматься в течение ближайших 10 лет. Мы входим в эпоху, когда нужно принимать принципиально новые решения. У Чубайса таких решений даже в голове не может быть. Он человек, который сформировался в эпоху неолиберальной глобализации. Человек 80-ых, отчасти начала 90-ых. Он просто не понимает нынешней эпохи», — заявил экономист.

По его словам, отстать, в частности, от Турции было бы очень сложно, так как эта страна сталкивается с острейшим кризисом и находится на распутье.

«Представлять себе, что Турция такая страна, которая все время ступенькой за ступенькой поднимается вверх, было бы неверно. Они поднимались вверх, но сейчас у них очень сложный кризисный момент, и они еще толком не разобрались, что делать», — заметил эксперт.

Так же сложно было бы России отстать от Греции, отметил Колташов, проживший там пять лет, изучая экономический кризис. По его словам, в стране наблюдается серьезнейшая общественная и культурная деградация, а научные структуры разрушаются политикой Евросоюза. Что же касается Казахстана, то его экономика более устойчива к внешним угрозам, отметил Колташов, а как раз этого может не хватать российской.

«В Казахстане более сложная ситуация. Казахстанское руководство лавирует между Китаем и Россией, с Западом старается не ссориться, хотя Запад давит на Казахстан. Но нанести какой-то грандиозный ущерб его экономике невозможно, потому что он со всех сторон закрыт партнерскими странами, которые в данный момент принимают на себя удары Евросоюза и США, в том числе Китаем и Россией», — сказал собеседник НСН.

Экономист отмечает, что Россия и Казахстан развиваются в едином процессе, пусть кто-то быстрее, а кто-то медленнее. В то же время, развитие России и Турции приобретает черты национального капитализма, отметил Колташов.

«Все эти страны, особенно Турция и Россия находятся в ситуации конфликта с Западом, открытого или неоткрытого, и их развитие приобретает черты развития национального капитализма. Не просто экономики в рамках мировой экономики, а именно национального капитализма. С его амбициями, с его защитными механизмами. И сейчас начинают формироваться эти защитные механизмы, этот иммунитет. Такие люди, как Чубайс, реформаторы 1990-ых, разрушили иммунную систему нашего государства, а сейчас начинается формирование иммунной системы», — пояснил эксперт.Единственной областью, где Россия может отстать от вышеперечисленных стран, Колташов посчитал научную сферу, так как реформы системы образования привели к ситуации «имитации деятельности с красивой бюрократической отчетностью».«Благодаря таким либералам, как Чубайс, которые реформировали систему образования, у нас в науке очень много имитации. Пишутся отчеты, ученые, преподаватели постоянно заполняют какие-то бумажки, электронные формуляры. Наукой заниматься некогда. Тем более, бюрократия требует планировать свои открытия. Это просто бред. Даже в сталинской "шарашке", они работали в сто раз лучше, чем в системе современной бюрократической отчетности, которая присутствует у нас в России очень-очень сильно. В этом смысле мы можем отстать, потому что такой идиотской академической отчетности и такого роста мерзкого формализма в Казахстане и в Греции нет», — отметил экономист.Напомним, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года поставил задачу выйти на темпы роста ВВП выше среднемировых, а также увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза уже к 2025 году.