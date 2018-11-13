В Совфеде опровергли заявление Чубайса об отставании России от Казахстана

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс спрогнозировал России отставание от стран уровня Казахстана, Турции и Греции, в случае если российские власти не смогут резко нарастить темпы экономического роста. Об этом Чубайс заявил в интервью проекту «Сноб».

По его словам, Россия также будет отставать от Европы и США, судя по темпам роста мировой экономики. Причем Чубайс убежден, что российская экономика не сможет самостоятельно выбраться из этой ситуации, сообщает Ura.ru.

Однако в Совете Федерации с главой «Роснано» не согласились. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что высказанные Чубайсом опасения идут вразрез с официальными данными, которые правительство РФ предоставляет парламентариям, пишет РИА ФАН.

Напомним, что в подписанном 7 мая этого года указе президента Путина речь идет в том числе о высоких темпах экономического развития. В июле председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о возможной нехватке финансовых средств для выполнения майского указа главы государства. Экономист Михаил Делягин заявил НСН, что глава Счетной палаты такими заявлениями пытался саботировать курс президента страны на развитие экономики.