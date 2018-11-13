Экономист рассказал, как богатые россияне уходят от налогов

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова в эфире НСН пояснил, что прогрессивная шкала налогообложения помогла бы решить некоторые проблемы.

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться с реальным состоянием дел с налоговой нагрузкой граждан. Анализ должен быть проведён и по отраслям, и по регионам. Как отметил президент, профсоюзы обращают внимание на то, что фискальная и квазифискальная нагрузка на население растёт. Поручение прозвучало во время совещания главы России с членами правительства 12 ноября, сообщает сайт Кремля.

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, что прогрессивная шкала налогообложения решила бы некоторые проблемы.

«У нас многие годы существует единый подоходный налог как на миллиардеров, так и на людей, которые с трудом дотягивают до прожиточного минимума. Они платят налоги в размере 13%. Если бы у нас была прогрессивная шкала налогообложения, то этой проблемы бы не было. Сейчас происходит интересная вещь, что богатые и сверхбогатые налогов вообще не платят. Но об этой проблеме ничего не говорится. Офшоризация экономики никуда не исчезла. Это означает, что крупный бизнес практически не платит никаких налогов, как и их хозяева, которые регистрируют гражданство в офшорных юрисдикциях и уходят от подоходного налога», - отметил экономист.

По словам Валентина Катасонова, сейчас для населения есть много юридически не оформленных финансовых обязательств граждан.

«В жизни любого гражданина России значительную роль играет так называемое неформальное обложение. Вчера разговаривал с двумя родителями, которые говорят, что у нас только на бумаге образование школьное является бесплатным, потому что приходится платить дань в разных формах, чтобы дети могли продолжать обучение. Любой родитель может подтвердить, что это имеет место. К неформальным формам обложения наших граждан надо относить коррупцию, взятки. Что касается налогообложения формального или юридически оформленного, что является обязательством граждан РФ, то здесь граждане стараются каким-то образом снизить эту налоговую нагрузку, а значительная часть деятельности происходит в сером теневом секторе экономики. Можно было бы людей вернуть в белый сектор экономики в том случае, если бы значительную часть населения освободить от подоходного налога», - считает Катасонов.

Напомним, в июле стало известно, что министерство финансов России собирается сократить в 2019 году расходы на культуру, здравоохранение, национальную оборону. Такая инициатива содержится в проекте «Основные направления бюджетной политики», который был опубликован на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.