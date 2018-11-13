Экономист рассказал, как богатые россияне уходят от налогов

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова в эфире НСН пояснил, что прогрессивная шкала налогообложения помогла бы решить некоторые проблемы.
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться с реальным состоянием дел с налоговой нагрузкой граждан. Анализ должен быть проведён и по отраслям, и по регионам. Как отметил президент, профсоюзы обращают внимание на то, что фискальная и квазифискальная нагрузка на население растёт. Поручение прозвучало во время совещания главы России с членами правительства 12 ноября, сообщает сайт Кремля.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, что прогрессивная шкала налогообложения решила бы некоторые проблемы.
«У нас многие годы существует единый подоходный налог как на миллиардеров, так и на людей, которые с трудом дотягивают до прожиточного минимума. Они платят налоги в размере 13%. Если бы у нас была прогрессивная шкала налогообложения, то этой проблемы бы не было. Сейчас происходит интересная вещь, что богатые и сверхбогатые налогов вообще не платят. Но об этой проблеме ничего не говорится. Офшоризация экономики никуда не исчезла. Это означает, что крупный бизнес практически не платит никаких налогов, как и их хозяева, которые регистрируют гражданство в офшорных юрисдикциях и уходят от подоходного налога», - отметил экономист.
«В жизни любого гражданина России значительную роль играет так называемое неформальное обложение. Вчера разговаривал с двумя родителями, которые говорят, что у нас только на бумаге образование школьное является бесплатным, потому что приходится платить дань в разных формах, чтобы дети могли продолжать обучение. Любой родитель может подтвердить, что это имеет место. К неформальным формам обложения наших граждан надо относить коррупцию, взятки. Что касается налогообложения формального или юридически оформленного, что является обязательством граждан РФ, то здесь граждане стараются каким-то образом снизить эту налоговую нагрузку, а значительная часть деятельности происходит в сером теневом секторе экономики. Можно было бы людей вернуть в белый сектор экономики в том случае, если бы значительную часть населения освободить от подоходного налога», - считает Катасонов.
Напомним, в июле стало известно, что министерство финансов России собирается сократить в 2019 году расходы на культуру, здравоохранение, национальную оборону. Такая инициатива содержится в проекте «Основные направления бюджетной политики», который был опубликован на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.