В ТПП опровергли профицит бензина в России

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Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил НСН, что слухи о профиците запускаются для успокоения россиян.

В России наблюдается высокий профицит мощностей по производству бензина. Как отмечают эксперты Argus Consulting в докладе, выводы из которого приводит газета «Ведомости», мощность производства уже увеличилась на два миллиона тонн после старта новых установок на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» и Антипинском НПЗ. По их мнению, производители могут столкнуться с проблемой сбыта, так как рост внутреннего спроса на топлива происходит медленно. Более того, до 2026 года планируется модернизировать еще девять НПЗ, и выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на три миллиона тонн.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН опроверг выводы экспертов Argus Consulting. По его мнению, такие итоги озвучиваются, чтобы не создавать панику среди населения страны, которое ждёт не профицит, а дефицит бензина.

«Профицита мощностей у нас нет и, к сожалению, не ожидается, хотя для этого были все предпосылки. Ситуация напряжённая. И скорее всего, нас ждёт дефицит, а вовсе никакой не профицит бензина. То, что кто-то запускает такого рода слухи, понятно — чтобы успокоить население. Но на самом деле нужно не слухи запускать, а создать условия, чтобы все участники рынка получали достаточную прибыль, тогда он будет работать нормально», — заявил Танкаев.

Он пояснил, что торговля бензином внутри страны сейчас приносит производителям убытки. Все работы по реконструкции и достраиванию нефтеперерабатывающих заводов были остановлены. ФАС следит за тем, чтобы экспорт в среднем по стране не превышал 10%, однако отдельные компании всё равно ухитряются продавать больше. Так, по словам Танкаева, экспорт «Лукойла» в этом году вырос в 22,5 раза. И всё это стало следствием повышения налоговой нагрузки на отрасль.

«Ситуация сложилась из-за того, что с 1 января этого года правительство повысило налоги на бензин очень сильно. НДС вырос на 2%, налог на добычу полезных ископаемых на 5%, а акциз на бензин на 1,5 рада. Всё вместе это должно было дать рост цен примерно на 7 рублей за литр. Но соглашением от 31 октября цены и рост поставок были зафиксированы, и мы наблюдаем следующее: компании невыгодно производить и продавать бензин. Поэтому никакого профицита нет и быть не может», — заверил Танкаев.

Единственным выходом из ситуации могла бы стать отмена акциза на бензин, о которой говорят в голос многие специалисты отрасли. Однако, у правительства на этот счёт совсем иное мнение, заключил собеседник НСН.

«Можно было бы снизить налоговую нагрузку на бензин, как это делали в прошлом году, когда был скачек цен. Если снизить акциз, цены на бензин снизятся, при этом компании будут получать добавочную прибыль и соответственно программы реконструкции снова оживятся. И мы сможем производить больше бензина. Но чтобы этот процесс пошёл, нужно полностью отменить акциз на бензин и дизельное топливо. Правительство на это идти не хочет, несмотря на то, что у них достаточно денег на это. Но, к сожалению, наши министры экономического блока думают о чём угодно, в первую очередь, о госбюджете, и совершенно не думают о развитии экономики страны. То, что они делают — убийство экономики», — резюмировал эксперт.

Напомним, что ранее РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России с самым доступным по цене бензином. Тогда НСН собрала мнения экспертов о том, как соотносится цена и доступность топлива, исходя из разных подходов к подсчётам.