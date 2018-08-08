Рубль упал из-за американских выборов

Эксперты в эфире НСН отметили, что причиной падения курса стали новые подробности планируемого расширения антироссийских санкций со стороны США.

Рубль пошел вниз. И довольно быстро. Всего за день курс упал более чем на полтора рубля по отношению к доллару. В моменте курс достиг отметки 65 рублей 16 копеек – последний раз этот показатель фиксировался на Московской бирже в ноябре 2016 года. Курс евро вырос до отметки 75 рублей 51 копейка – тоже давно не виданный показатель и тоже весьма значительный рост по сравнению с предыдущим днем.

Причиной падения курса национальной валюты называются новые подробности планируемого расширения антироссийских санкций со стороны США. Как стало известно «Коммерсанту», законопроект о расширении санкций, внесенный в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом, предусматривает, в частности, запрет на операции и замораживание активов российских государственных банков в США, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (их акции, кстати, сегодня тоже упали в цене на 2–4 %). И запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Документом предлагается также признать Россию «государством, спонсирующим терроризм» — а это потенциально дальнейшие и куда более серьезные санкции, вплоть до запрета на покупку российских нефти и газа.

Проекты новых антироссийских санкций явно связаны с предстоящими выборами в Конгресс США. Но и после выборов политика санкций свернута не будет, - предупредил в эфире НСН экономист Денис Ракша.

«Все законопроекты, внесенные сейчас в Конгресс США, являются частью предвыборной кампании по промежуточным выборам в Конгресс. Обе партии – и республиканцы и демократы – эксплуатируют тему вмешательства России в выборы, тему Украины, тему Сирии. И пока не пройдут выборы, они будут торговаться по поводу введения этих самых санкций. А после выборов проигравшая сторона обвинит Россию во вмешательстве в выборы, и это повлечет новую волну санкций», — полагает Ракша.

Согласен с коллегой и экономист Сергей Хестанов. В эфире НСН он также высказывал мнение, что в случае, если США пойдут на озвученные в проекте Грэма и компании меры, то на этом не остановятся. И вслед за этим последуют другие ограничительные меры. А это значит, что курс рубля и дальше будет лихорадить. Так что звучавшие недавно прогнозы аналитиков Citygroup в 73 рубля за доллар не выглядят преувеличением.

Всеволод Нерознак