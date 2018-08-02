В Госдуме поддержат введение ЖД-лоукостеров с одним условием

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству рассказал НСН в каком случае деление ЖД-вагонов на классы будет востребовано среди пассажиров.

Дочка РЖД по перевозкам в дальнем следовании «Федеральная пассажирская компания» выделит старые вагоны, которые составят отдельный экономкласс, говорится в годовом отчете компании. Все остальные поезда будут делиться на три разных типовых группы – дневной и ночной экспрессы и традиционный поезд. В свою очередь, каждый из них будет делиться на три разных класса обслуживания — эконом, комфорт и бизнес. Такие нововведения заложены в стратегических задачах компании на период до 2025 и 2030 годов, передает РИА Новости.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН рассказал, будут ли востребованы разноклассовые ЖД-вагоны в России.

«Мы все слышим, что цены на перевозки растут. С одной стороны это объективная ситуация. Среди причин можно назвать инфляцию, общее подорожание товаров и услуг. Однако у людей должен быть выбор. Считаю, что именно по этой логике действует РЖД. Это абсолютно объективное решение. Тут главное, чтобы уровень цены и качества был соответствующим и сопоставимым. В этом случае спрос на разные классы ЖД-билетов среди населения будет. Мы как профильный комитет по транспорту и строительству эту инициативу поддерживаем», — заявил Тен.

Депутат обратил внимание на то, что представленная РЖД линейка услуг на данный момент не соответствует запросам и требованиям пассажиров. По его словам, не смотря на то, что в центральной России спектр шире, в большей части страны его однозначно нужно расширять. Он добавил, что транспортная стратегия страны предусматривает, с точки зрения пассажирских перевозок, возможность выбора не только вида транспорта, но и уровень услуг непосредственно на транспорте.

«У нас страна — железнодорожная держава. Поезда ездят на огромные расстояния. Здесь очень важно, чтобы человек мог воспользоваться любым видом транспорта на свой выбор в зависимости от желания. Поездка на поездах, особенно в летний период, доставляет удовольствие. То есть можно посмотреть страну, можно полюбоваться нашей природой, например, огромными просторами Дальнего Востока. На мой взгляд, лоукостеры уже себя хорошо зарекомендовали на авиационном транспорте. Как говорится, не без шероховатостей, но в период пока лоукостеры вводились в авиации, есть положительная динамика», — объяснил свою позицию собеседник НСН.