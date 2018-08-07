Украинский политолог назвал глупостью идею о закрытии границы с Россией

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что закрытие границ с Россией вернет Украину к первобытному состоянию.

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук заявил, что украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией. Так он прокомментировал заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о возможном закрытии железнодорожного сообщения с Россией, пишет Газета.ру .

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН согласился с предостережением депутата Верховной Рады Украины.

«В его словах есть большая доля правды. Потому что экономика Украины по-прежнему держится на сотрудничестве с Россией. По крайней мере, если исключить это сотрудничество, то экономика действительно может рухнуть. В общем, это абсолютно глупая идея. Есть объективные условия существования государства. Без экономики оно существовать не может. Мы же не какие-то первобытные племена, чтобы питаться подножным кормом и собирательством. Я не думаю, что такая идея может быть реализована в принципе», — заявил политолог.

Александр Дудчак напомнил, что товарооборот между Украиной и Россией растет несмотря на все попытки киевской власти прекратить сотрудничество с РФ. Как показывает статистика, импорт из России растет намного более высокими темпами, чем экспорт из Украины.

«Уже закрыты перелеты между Киевом и Москвой. Ничего, люди летают через Минск, Ригу и Стамбул. Вот если перекрыть границу и всё железнодорожное сообщение, то резко ограничится возможность доставки грузов, каких-то комплектующих, сырья и всего прочего. Пытаться закрыть границу — это не просто рубить ветку, на которой сидит киевская власть, а рубить под корень все дерево украинского государства и экономики», — резюмировал Дудчак.