Правительство - в гастарбайтеры. Тимошенко нашла спасение экономике Украины

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Лидер партии «Батькивщина» объяснила, что спасает экономику Украины.

Спасением для экономики Украины стали граждане страны, которые работают заграницей и перечисляют деньги родственникам на Родину. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По оценкам политика, государственная казна Украины получает от гастарбайтеров пять миллионов евро в год. «Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву», — подчеркнула Тимошенко, предложив членам украинского правительства отправиться на заработки за пределы страны.

Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что уровень бедности на Украине сегодня выше, чем пять лет назад, пишет Газета.ру. В своей публикации Тимошенко также указала на такие проблемы Киева, как коррупция, пенсионное обеспечение, состояние дорог, на фоне которых действующей власти «живется все лучше и лучше».

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил НСН характер высказываний украинского политика.



«Тимошенко говорит то, что хотят услышать на Украине. По крайней мере, та прослойка населения, на которую она рассчитывает на следующих выборах президента. Это такая предвыборная риторика. Юлия Владимировна всегда отличалась тем, что она умеет держать нос по ветру, чувствует потребности населения, социальный заказ и политический заказ в обществе. Поэтому она, с одной стороны, обозначает какие-то пункты предвыборной программы минимум, а дальше вносит разнообразие, дополняя свою позицию другими тезисами», — объяснил политолог.

Напомним, в июне этого года лидер украинской партии «Батькивщина» заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины на президентских выборах в марте 2019 года, отмечает Ura.ru. на выборах, которые пройдут в марте следующего года. Она сообщила, что после победы планирует провести референдум с целью изменения формы правления в государстве.

Ранее о готовности баллотироваться на президентский пост также завили, актер Владимир Зеленский и музыкант из группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что «все талантливые артисты вполне могут обойти старую гвардию политиков, которая уже никому не интересна».