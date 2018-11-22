Странам «Турецкого потока» предрекли усиление давления со стороны США

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН рассказал, какими методами Болгария, Сербия, Венгрия и Словакия смогут противостоять Штатам.

«Газпром» определил маршрут поставок газа по «Турецкому потоку». Голубое топливо пойдёт через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. В первые две страны газ может поступить уже в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, а в Словакию – во второй половине 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осенние материалы газотранспортных операторов четырех стран в рамках процедур бронирования будущих мощностей. В целом, это позволит уже в 2022 году отказаться от транзита газа через Украину, отмечает СМИ.

В этой связи Болгария, Сербия, Венгрия и Словакия могут ожидать сильнейшее давление со стороны США и других европейских коллег, заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас будет колоссальное давление, в этом нет никаких сомнений. Стоит ждать больших битв с американцами, прежде всего. Каждая страна, по территории которой пойдет “Турецкий поток”, окажется между молотом и наковальней. Будем надеяться, что, как и с “Северным потоком-2”, они сумеют устоять и отстоять, прежде всего, свои экономические интересы, потому что наши газопроводы — это очень большая выгода для самих стран-транзитеров и для стран-потребителей. Эта труба новая, надежная, она еще там 30-40 лет простоит, и они получат доступный газ в большом количестве и смогут сами развиваться благодаря этому», — отметил аналитик.

При этом маршрут, объявленный «Газпромом», является наиболее выгодным для всех участников проекта, добавил Юшков.«Этот маршрут был проработан еще во времена “Южного потока”, то есть там уже есть землеотводы, конкретный маршрут, по каким землям пойдет газопровод. Это все уже наработано. Плюс, когда запустят первую нитку “Турецкого потока”, она позволит весь газ, который мы поставляем Турции, пускать напрямую через Черное море по “Голубому потоку” и первой нитке “Турецкого потока”. Таким образом, освободится газопровод, который сейчас идет из России через Украину, Румынию, Болгарию и приходит в европейскую часть Турции. Этот газопровод из Болгарии в Турцию освободится, и его можно будет запустить в обратном направлении, то есть часть газопровода из Турции в Болгарию даже строить не нужно будет. Она уже есть, уже готова. Просто ее запустят в обратном направлении. Это очень удобно, потому что он позволит запитать те страны, которые находятся юго-западнее Украины», — рассказал эксперт.Отметим, что проект «Турецкий поток» пришел на смену нереализованному «Южному потоку», от которого Россия отказалась из-за позиции Еврокомиссии. Как отметил Игорь Юшков, именно Болгария тогда не смогла устоять влиянию США.«Мы помним, что “Южный поток” закрылся именно после того, как в Болгарию приезжала группа американских сенаторов во главе с ныне покойным Маккейном и буквально заставила болгар забрать разрешение на строительство у Газпрома. Им тогда угрожали в открытую. Брюссель говорил, что им никогда не видать кредитов от ЕС, а американцы говорили, что чуть ли не из НАТО выгонят. Было исключительно политическое давление», — вспомнил аналитик.Однако, теперь, после успешной реализации проекта «Северный поток-2», у европейских стран, заинтересованных в строительстве российских газопроводов на своей территории, есть важный аргумент против давления американцев и Евросоюза.«Главный плюс для болгар, сербов и венгров, это то, что Германия, по сути, создала прецедент. Уже после введения антироссийских санкций и, в целом, напряженности России и Запада, мы реализуем “Северный поток-2”. Сейчас всем понятно, что этот газопровод по Балтийскому морю будет достроен. Соответственно, если он будет реализован, то значит, что российские газопроводы в Европу — это не политические проекты, а экономические. Здесь все могут ссылаться на опыт Германии, говорить, что если ФРГ добилась строительства “Северного потока-2”, значит все газопроводы — экономические проекты, значит, они тоже будут их реализовывать. И именно эта ссылка на прецедент является основным аргументом болгар, сербов и всех остальных для строительства “Турецкого потока-2”», — заметил аналитик.Напомним, что газопровод «Северный поток» проходит по дну Балтийского моря и соединяет Германию и Россию. Он был построен в 2010-2012 годах и рассчитан на 55 млрд кубометров газа в год. Рядом с «Северным потоком» планируется провести новый газопровод – «Северный поток-2». Работы по его укладке уже начались. Завершение проекта запланировано на 2019 год. Из европейских стран, чьи интересы затрагивает строительство, ответ не дала только Дания.