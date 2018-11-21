Независимый топливный союз обвинил «Роснефть» в подорожании бензина

В Независимом топливном союзе обвинили "Роснефть" в росте цен на топливо.

Компания «Роснефть» напрямую несёт ответственность за рост топливных цен на независимых АЗС. Об этом на пресс-конференции НСН заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, это неизбежный результат концентрации рыночной власти в руках конкретных топливных гигантов.

«Правительству выгодно иметь отношение с меньшим числом крупных игроков на топливном рынке. Меньше компаний – проще договариваться о розничной цене. Однако меньше компаний, это всегда больше рисков, которые оказываются нераспределенными между экономическими агентами. Всё зависит от конкретных доминирующих игроков. Поведение НК «Роснефть», которое мы наблюдали на прошлой неделе и сейчас – поведение доминирующего игрока. Со временем эта ситуация войдёт во все учебники по экономической теории», - подчеркнул Григорий Баженов.

«Роснефть» — крупнейший поставщик топлива на отечественный рынок. Компания без объяснения причин прекратила торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 15 ноября. Это вызвало напряжение среди независимых участников рынка топлива. Глава компании Игорь Сечин после этого резко критиковал независимые АЗС, подчеркивая, что их действия приводят к росту цен для конечных потребителей и обещая «разобраться». Представители независимых АЗС в свою очередь утверждают, что торговые практики крупных нефтедобытчиков вместе с действиями федерального правительства по сдерживанию роста цен на автозаправках могут привести к уходу с рынка независимых автозаправщиков. 19 ноября «Роснефть» возобновила продажи топлива на бирже в небольших объёмах.