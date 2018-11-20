Газовый союз: Потери Украины от «Турецкого потока» неизбежны

Президент Российского газового союза рассказал НСН, сколько Киев потеряет после открытия газопровода из России в Турцию.

Транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Турецкий поток». С таким прогнозом выступил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в беседе с «24 каналом». По его словам, Киеву необходимо приложить усилия, чтобы не допустить строительства второй ветки «Турецкого потока», а также привлечь иностранных партнеров, в приоритетном порядке из Италии, для участия в управлении украинской газотранспортной системой.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН согласился с прогнозами Униговского, добавив, что Украине вряд ли удастся предпринять какие-либо меры без поддержки США или восточноевропейских соседей (слушайте аудио).