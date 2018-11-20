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Экономика

Газовый союз: Потери Украины от «Турецкого потока» неизбежны

20 Ноября 2018 в 09:44
Газовый союз: Потери Украины от «Турецкого потока» неизбежны
Президент Российского газового союза рассказал НСН, сколько Киев потеряет после открытия газопровода из России в Турцию.

Транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Турецкий поток». С таким прогнозом выступил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в беседе с «24 каналом». По его словам, Киеву необходимо приложить усилия, чтобы не допустить строительства второй ветки «Турецкого потока», а также привлечь иностранных партнеров, в приоритетном порядке из Италии, для участия в управлении украинской газотранспортной системой.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН согласился с прогнозами Униговского, добавив, что Украине вряд ли удастся предпринять какие-либо меры без поддержки США или восточноевропейских соседей (слушайте аудио).

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«Я склонен с ним согласиться, что реальное падение газа, скорее всего, произойдет. Я оцениваю, что на примерно 10 процентов. Но мы понимаем, что есть “Северный поток-2”, есть “Турецкий поток-2”. Украина будет, конечно, усиленно с этим бороться, но исходя из нынешней ситуации, как я вижу, если не будет очень сильных санкций со стороны США, я думаю, что Украина сама ничего не сделает. Плюс есть ее восточноевропейские соседи, которые традиционно поддерживают Украину в этом направлении», — рассказал эксперт.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволят России значительно усилить свое влияние в Европе. По данным агентства, Москва уже сегодня поставляет европейцам порядка 30% от общего объема потребляемого газа. К 2025 году эта доля может вырасти до 40%. 
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