Газовый союз: Потери Украины от «Турецкого потока» неизбежны

Транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Турецкий поток». С таким прогнозом выступил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в беседе с «24 каналом». По его словам, Киеву необходимо приложить усилия, чтобы не допустить строительства второй ветки «Турецкого потока», а также привлечь иностранных партнеров, в приоритетном порядке из Италии, для участия в управлении украинской газотранспортной системой.
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН согласился с прогнозами Униговского, добавив, что Украине вряд ли удастся предпринять какие-либо меры без поддержки США или восточноевропейских соседей (слушайте аудио).
Ранее аналитики Bloomberg заявили, что газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволят России значительно усилить свое влияние в Европе. По данным агентства, Москва уже сегодня поставляет европейцам порядка 30% от общего объема потребляемого газа. К 2025 году эта доля может вырасти до 40%.