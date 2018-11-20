Украине пообещали серьезные убытки от «Турецкого потока»

Украинский политолог и экономист рассказал НСН, когда в Киеве научатся договариваться с Россией.

Транзит газа через Украину снизится на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно из-за запуска газопровода «Турецкий поток», заявил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в эфире телеканала «24». По его подсчетам, из-за этого Украина недополучит 500 миллионов долларов в год. Униговский подчеркнул, что Киеву необходимо не допустить строительства второй ветки газопровода из России в Турцию, чтобы избежать еще больших потерь для Украины. Он также призвал привлекать иностранных партнеров, причем из Италии в приоритетном порядке.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил, что сокращение транзита действительно ударит по Украине, но отказываться от транзита через Незалежную российская сторона не собирается, по крайней мере, пока это не экономически нецелесообразно.

«Убытки, конечно, могут быть серьезные. Но Россия и “Газпром” специально не будут пакостить Украине и отказываться от транзита, если в этом будет экономическая целесообразность. Просто украинские “партнеры” ведут себя порой неадекватно. Вместо того, чтобы договариваться вести переговоры с точки зрения здравого смысла и взаимных интересов, они их ведут с точки зрения политической целесообразности, а это не всегда благоприятно влияет на их исход. Как показали уже неоднократно последние годы после майдана, Украина не была надежным партнером, в первую очередь, для европейских поставщиков, и Россия делала все возможное для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению европейских потребителей газом», — отметил экономист.

По его словам, Украина может избежать серьезных убытков, но для этого необходима смена власти, а этого ждать не приходится, даже с учетом предстоящих выборов.

«С нынешней командой очень сложно договариваться и практически бессмысленно, потому что они действуют не в интересах украинского народа, а исключительно в своих собственных, также выполняя указания тех, кто определил их на эти руководящие места в этом государстве. Может быть, каким-то образом изменится ситуация после выборов, но не стоит многого ждать от них, потому что очень сложно найти среди тех, кто сейчас реально претендует на власть, людей, которые действительно возьмутся за голову и скажут, что переворот был ошибкой и более того, это было преступление. Сейчас таких людей найти сложно, потому что очень мощно поработали силовые структуры за 4,5 года после майдана, и политическое поле серьезно зачищено. Может быть, через один выборный период можно на что-то рассчитывать», — сказал Дудчак.Политолог выразил надежду, что любая власть, которая окажется у руля Украины, не забывала бы о том, что на подконтрольной ей территории осталось порядка 30 миллионов людей, о которых нужно думать в первую очередь.«О том, что нужно думать не только о своем кошельке и о своих банковских счетах, а еще и о тех людях, которые помогают ковать им их благосостояние. Что все-таки нужно помнить о пенсиях, о зарплатах, о промышленности, которую может быть не стоит убивать окончательно, а можно зарабатывать на том, что она будет нормально функционировать, а не просто распродажа остатков того, что еще осталось в стране. Может быть, такой вариант позволит новому руководству хотя бы более прагматично относиться к тому, что еще ему достанется в наследство. Хотя с каждым месяцем остается все меньше и меньше», — резюмировал собеседникНапомним, что накануне президент России дал старт поставкам газа по первой нитке «Турецкого потока», которая будет обеспечивать газом турецких потребителей. Согласно проекту газопровода, по второй нитке планируется снабжать газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.