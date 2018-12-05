Союз производителей пообещал россиянам, что они не останутся без импортного алкоголя

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Президент Союза производителей алкогольной продукции рассказал НСН о недоработках нового технического регламента.

Регламент «О безопасности алкогольной продукции», рассматриваемый Евразийской экономической комиссией, может осложнить поставки импортного спиртного в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо международного Комитета производителей алкогольной продукции.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН назвал сырым вариант документа. При этом он заверил, что текущая версия не вступит в действие в ближайшем будущем и не оставит россиян без зарубежных горячительных напитков.

«Регламент не вступит в действие со следующего понедельника, даже если будет принят в таком виде. Сам по себе документ представляется мне достаточно сырым. Я не могу проанализировать вопросы, связанные с импортным алкоголем, но, по крайней мере, мы там таких опасностей не заметили», — сказал Косарев.

Также эксперт рассказал о спорных моментах в новом техническом регламенте. Он подчеркнул, что главной ошибкой, на его взгляд, в документе является решение отвести 10% площади этикетки на предупреждение о вреде алкоголя.

«Мне представляется, что страны ЕАЭС при помощи этого технического регламента пытаются решать какие-то собственные задачи. В частности, задачи, связанные с количеством солода в пиве, решает Беларусь. Кроме этого там есть достаточно спорных вещей. Например, этиловый спирт и спиртосодержащая продукция отнесены к категории алкогольной продукции, что не согласуется с российским законодательством. Не понятно, откуда взялось определение “водка защищённого наименования без происхождения”, потому что ни в одном из национальных законодательств это не прописано. Потом, там существует понятие прослеживаемости по документам алкоголя. В России это делается при помощи системы ЕГАИС, а документарный оборот ведения по марочному учёту отменён. Но самое главное, там есть такая новелла, что этикетка и контрэтикетка должны содержать 10% надписей о вреде алкоголя, что не используется ни в одной стране мира. Мы будем первыми, кто это использует, и соответственно будем ухудшать конкурентоспособность продукции. Так что, над регламентом ещё нужно какое-то время поработать, чтобы он стал менее сырым», — заключил собеседник НСН.

Добавим, по мнению директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, новые требования к производителям не несут такой угрозы поставкам импортного алкоголя, как утверждают международные эксперты.