Разнообразие в ущерб качеству. В России предложили изменить состав и вкус пива

СМИ сообщили о подготовке нового техрегламента для производства пенного напитка.

Качество пива в России может измениться. Об этом свидетельствует проект нового регламента безопасной алкогольной продукции Евразийского экономического союза. Если раньше можно было заменять на зерно сахаросодержащие продукты только 20% солода, то теперь документ разрешит довести этот показатель до 50%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. При этом коллегия Евразийской экономической комиссии инициативу уже поддержала. За проект документа выступили и пивовары, представляющие транснациональные компании. Они заверили, что технический регламент позволит расширить ассортимент. Однако, как утверждают СМИ, Минфин идею не одобрил, поскольку воспринял инициативу как попытку снизить качество пенного напитка.

Ранее изменить требования по изготовлению пива предлагало Роскачество. Тогдав эфиреотметил, что изменение требований не скажется на ценах.

«Первое, что интересует потребителя – это цены. На ценах это никак не скажется. Во-вторых, в какой-то степени это поможет потребителю ориентироваться на рынке пива и чувствовать себя защищенным. Ну и самое главное – пивовары недавно заявили о том, что необходимо согласовать позиции ГОСТа и позиции Роскачества. На сегодняшний день Роскачество может заявлять о том, что какое-то пиво плохое, даже несмотря на то, что оно соответствует ГОСТу. Необходимо как-то уточнить этот вопрос. Проверка должна осуществляться по одной методике. Если методика Роскачества будет узаконена, то тогда наступит статус-кво, то есть определенный паритет позиций. А на сегодняшний день позиции пивоваров и Роскачества противоположны», - заверил НСН Дробиз.

Также эксперт в эфире НСН рассказал, что сейчас и так существует пиво, к производству которого возникают вопросы.

«В России нет ни одного сектора рынка, где не было бы нелегальной или суррогатной продукции. Если легальный литр пива не может стоить дешевле, скажем, 80 рублей, то для нищих и бедных это дорого относительно их зарплат в 10-12 тысяч рублей. Поэтому они покупают продукт за 40 рублей, и этот продукт для них бизнес сделает. Из чего – это уже другой вопрос», - заключил Дробиз.

Напомним, ранее международная группа учёных рассказал о скором возможном резком подорожании пива. К этому, как полагают исследователи могут привести последствия изменения климата. Они уверены, что глобальное потепление приведёт к серьёзному снижению урожайности ячменя — основного ингредиента для производства пенного напитка.