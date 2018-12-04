Нарколог усомнился в эффективности страшных надписей на бутылках с алкоголем

В эфире НСН врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун заявил, что подтверждения действенности предупреждающих надписей и картинок на продукции не существует.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отзыв на депутатский законопроект. Издание отмечает, что устрашающая надпись будет единой для всех производителей, тогда как сегодня четких требований к тексту на бутылках со спиртным не существует.

В ФАС сообщили, что введение единообразия в надписи на алкогольную продукцию не принесет дополнительной нагрузки на производителей. При этом эксперты отмечают, что при добавление к надписи пугающей картинки поможет достичь большего результата.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН усомнился в том, что предупреждающая надпись может помочь в борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя.

«Думаю, что с одной стороны в качестве самого простого, элементарного информирования о вреде, возможно, это какой-то выход. С другой стороны, каких-то научно обоснованных материалов, статей, исследований, которые бы подтвердили эффективность таких надписей на табачных изделиях, мне не приходилось читать. Поэтому даже аналогию очень сложно провести и понять, будет ли это эффективно. Однако то, что это помешает производителям представлять свою продукцию в лучшем виде, это, безусловно, точно, а так же создаст некоторый отрицательный фон потребителям алкоголя. Но глобальный эффект предположить я затрудняюсь», — заключил нарколог.

Напомним, ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей сообщили, что в России зафиксировано снижение производства водки и вина. Так, за 10 месяцев 2018 года произвела 63,15 миллионов декалитров (дал) водки, что на 1,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.