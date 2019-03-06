«Росстат феерически врёт»: Экономист – о выросших накоплениях россиян

Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН рассказал, почему данные Росстата о том, что объём сбережений россиян в прошлом году увеличился на 9,4%, нельзя принимать на веру.

В прошлом году объем сбережений российских граждан достиг 33,6 трлн рублей. За год им удалось накопить 3 трлн рублей, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат. При этом отмечается, что традиционно большую часть денег наши соотечественники предпочли хранить в банках — 22,3 трлн рублей. В наличных россияне держат только 6,2 трлн рублей, в ценных бумагах еще меньше — 5 трлн рублей.

Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН рассказал о том, что его видении существующая экономическая ситуация кардинальным образом расходится с версией Росстата о том, что россияне стали больше копить:

«У меня есть информация о том, что люди стали тратить больше, чем копить. В интернете размещены данные о том, что норма сбережений стала отрицательной. Росстат-то уж точно врёт и в последнее время делает это столь феерически, что становится даже как-то неудобно», - отметил собеседник НСН.

Михаил Хазин подчеркнул, что у россиян просто нет денег, чтобы откладывать, потому что доходы постоянно падают. А вот говорить о сбережения в целом – вещь бессмысленная.

«Нужно помнить о том, что есть разделения на траты. Есть, например, цельные разделения, где 10% самых богатых, вторая "десятка богатства" и так далее. И последние 10% - самые бедные. И по ним нужно смотреть ситуацию. Но эта информация почему-то не публикуются. Те данные, которые есть у меня – о том, что люди стали тратить больше, чем копить – катастрофические. Потому что это означает, что даже сверхдоходы разных нехороших людей уже не помогают», - заключил экономист.

Между тем, в октябре прошлого года компания Frank RG насчитала в России 27 тысяч долларовых миллионеров. Авторы исследования проанализировали данные по одиннадцати банкам, обслуживающим физических лиц, размер состояния которых превышает один миллион долларов. При этом отмечается, что отнюдь не все богатые россияне держат свои деньги в российских банках. Долларовых миллионеров в России, по оценке Frank RG, не менее 30 тысяч. Общий размер финансовых активов состоятельных людей эксперты компании оценивают в 455 миллиардов долларов. Из них в банках страны находится лишь 140 миллиардов долларов, остальное – в заграничных банках.

Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН рассказал, что необходимо изменить, чтобы российские долларовые миллиардеры начали массово хранить сбережения в банках России. По его словам созданная в стране среда не только отпугивает олигархов, но и иностранных инвесторов.