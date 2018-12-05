Экономист посчитал прогноз Всемирного банка по экономике РФ пессимистичным

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Программный директор клуба «Валдай» в эфире НСН пояснил, что у России есть возможность преодоления ограничений для экономического роста.

Всемирный банк не увидел причин для роста ВВП России выше 1,5-1,8% в среднесрочной перспективе. Такой прогноз сохранится даже при условии, что среднегодовая цена на нефть не превысит 70 долларов за баррель. Об этом говорится в докладе московского представительства Всемирного банка. При этом, как подчеркнули в финансовой организации, рост экономики может ускориться с 2028 года до 3%. Для этого должна повыситься факторная производительность, сообщает «Коммерсант».

Экономист, программный директор клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик в эфире НСН, напротив, заявил, что у российской экономики есть потенциал для роста.

«Слишком пессимистично смотреть на то, что темпы экономического роста у нас не ускоряются даже при сценариях, которые предполагали бы улучшение ситуации с производительностью труда. Экономический рост России всё больше за последние годы становился зависимым от улучшений в сфере повышения эффективности и ускоренного технологического развития. Сценарии улучшения ситуации с точки зрения эффективности производства, качественного улучшения экономического роста, каких-то цифровых параметров и того, что в большей степени экономический рост продвигается вперёд за счёт мер по повышению эффективности экономики могут позволить достигнуть более высоких и устойчивых темпов экономического роста», - считает экономист.

По словам Ярослава Лисоволика, существуют пути преодоления ограничений экономического роста.

«Сейчас есть ограничения для экономического роста, в том числе по инфраструктуре, изношенности оборудования, есть и демографическая проблема, которая тоже даёт о себе знать. Здесь тоже есть определённые пути преодоления этих ограничений. Если экономика сумеет более эффективно генерировать инвестиции, трансформировать сбережения в инвестиции внутри страны это будет важным фактором преодоления ограничений, которые сейчас есть», - заключил в эфире НСН Лисоволик.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужны реальные результату по исполнению майских указов. Причём, как подчеркнул лидер страны, этого нужно добиваться «не в кабинетах и не в отчётах», а «там, где живут люди». Об этом он сказал во время заседания президиума Госсовета в Крыму.