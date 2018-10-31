Экс-министр экономики: Олигархов в России пугает агрессивная среда

Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что без снижения уровня бюрократии, вернуть накопления российских олигархов на родину не получится.

В России насчитали 27 тысяч долларовых миллионеров. Это выяснила компания Frank RG. Авторы исследования проанализировали данные по одиннадцати банкам, обслуживающим физических лиц, размер состояния которых превышает один миллион долларов. При этом отмечается, что отнюдь не все богатые россияне держат свои деньги в российских банках. Долларовых миллионеров в России, по оценке Frank RG, не менее 30 тысяч. Общий размер финансовых активов состоятельных людей эксперты компании оценивают в 455 миллиардов долларов. Из них в банках страны находится лишь 140 миллиардов долларов, остальное – в заграничных банках.

Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН рассказал, что необходимо изменить, чтобы российские долларовые миллиардеры начали массово хранить сбережения в банках России. По его словам созданная в стране среда не только отпугивает олигархов, но и иностранных инвесторов.

«Если бы российские миллионеры или люди, которые имеют возможность сформировать капитал, концентрировались на сосредоточении сбережений в России, то это, безусловно, было бы лучше для российской экономики. Мы имели бы более симпатичные результаты. Но этого нет, потому что мы имеем несколько иную деловую среду. Не столь благоприятную для нашего бизнеса. Это влечет за собой определенные негативные результаты. Уменьшает склонность ведения бизнеса в нашей стране и отрицательно влияет на настроения иностранных инвесторов. Для улучшения обстановки, необходимо создать менее агрессивную среду, как минимум со стороны бюрократии», — заявил Ясин.

Напомним, суммарное состояние богатых россиян постоянно растет и уже превышает 7,7 триллиона рублей. При этом уровень бедности в России остается высоким — 19,3 миллиона человек, то есть 13,2 процента населения имеют доход ниже прожиточного минимума.