Американист назвал 2019 год идеальным для новых санкций США против РФ

Эксперт в эфире НСН объяснил, что конгрессмены США наиболее активны в промежуточный период между выборами.

Принятие новых санкций Вашингтона против России, скорее всего, будет отложено до 2019 года. В настоящий момент парламентарии больше заинтересованы внутриполитическими вопросами, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких ключевых сенаторов. Отмечается, что работа старого Конгресса завершится через две недели, при этом ему предстоит рассмотреть вопросы, связанные с сельским хозяйством, госрасходами и назначениями. Более того, во время промежуточных выборов в Соединённых Штатах вмешательства России замечено не было.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире НСН отметил, что 2019 год – идеален с точки зрения принятия подобного решения.

«Если речь идёт о том законопроекте, который был предложен Грэмом, Маккейном (законопроект, который был внесён шестью конгрессменами - примечание НСН) на 100 страниц, то тащить его паровозом нет никакого смысла, а нормальный процесс занимает довольно длительный период времени. Подобного рода санкции лучше вводить в промежуточный период. Скажем, 2019 год будет для этого идеален: промежуточные выборы прошли, а президентские ещё не наступили. В этот период законодатели особенно активны», - отметил американист.

По словам Владимира Васильева, ещё одной причиной отказа от ввода новых санкций является попытка республиканцев сбросить этот груз на демократов.

«Итоги выборов показали, что разыгрывание российской карты республиканцам не пошло на пользу. Санкционная политика, немалая её часть – инициатива демократов. Осознание этого факта, видно, пришло после выборов. Если сейчас Конгресс примет эти санкции, то это будет целиком ответственность Республиканской партии. До января это будет воспринято как прощальное “фе” республиканского Конгресса, потому что после этого приходит проблема разделённого правительства. В данном случае, если санкции будут приняты, то ответственность будет нести не только Республиканская партия, но и демократы, как контролирующие половину Конгресса. Поэтому администрация Трампа просто спихнуть от себя вот этот груз», - убеждён эксперт.

В целом, антироссийские ограничительные меры не приносят США ожидаемого эффекта, убеждён Владимир Васильев.

«Сейчас, может быть, создаётся сложная ситуация с этими санкциями, связанная с тем, что в Америке всё-таки нарастают сомнения в отношении эффективности этих санкций. Они не создают должного эффекта и не влияют на российскую политику никоим образом. Более того, даже если они и влияют, то прямо противоположным образом. Санкции способствуют российско-китайскому сближению. Это тоже надо понимать. Из-за этого начинают задумываться об основании всей этой санкционной политики», - заключил в эфире НСН Васильев.

Напомним, ранее в Госдепе анонсировали второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей». Это связано с тем, что Москва не предоставила гарантий о неприменении химического оружия. Стоит отметить, что Вашингтон винит Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок».