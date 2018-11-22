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Экономика

Профессор ВШЭ призвала не обязывать работодателей платить за фитнес сотрудников

22 Ноября 2018 в 09:54
Профессор ВШЭ призвала не обязывать работодателей платить за фитнес сотрудников

Эксперт в эфире НСН предложила другие меры по мотивации работников к физической активности.

Минздрав поддержал инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева обязать крупные компании оплачивать работникам фитнес. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай «РИА Новостям». По его словам, такая идея, по сути, является экономическим стимулом, который способен оказать положительное влияние на рост числа сотрудников, занимающихся спортом.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что обязывать работодателей платить за фитнес своих сотрудников не стоит.

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«Считаю, что идея хорошая, но это не должно быть обязательством крупных компаний. Это должно быть предметом договоренности между работодателями и, например, профсоюзами о том, чтобы предоставлять работникам какие-то дополнительные льготы, корпоративные скидки, связанные с занятием в каких-то спортклубах, фитнесом и так далее. Но обязательно оплачивать – это совершенно бессмысленный подход», — отметила профессор.

Напомним, что подобная идея уже несколько лет обсуждается в парламенте. В октябре 2014 года заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагал обязать работодателей и федеральный бюджет частично компенсировать работникам занятия спортом. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил 16 ноября, что здоровье нации является важнейшей задачей государства, без решения которой невозможно заниматься вопросами образования и экономики.
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