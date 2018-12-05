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На Украине предрекли страшные последствия ухода российского бизнеса

5 Декабря 2018 в 08:06
На Украине предрекли страшные последствия ухода российского бизнеса

Закрытие российского бизнеса на Украине приведёт к потере рабочих мест украинцами. С таким предупреждением выступила экс-депутат Верховной рады Анна Герман на телеканале «112 Украина». Как подчеркнула бывшая народная избранница, на российских предприятиях, которые функционируют на Украине, трудятся не «люди из Кремля», а простые местные жители.

По словам Герман, Украине жизненно необходимо привлекать любых инвесторов, поскольку вложенные средства оборачиваются на Украине и дают работу украинцам. Герман также подвергла критики предвыборный слоган Петра Порошенко «прочь от Москвы». По словам политика, она выступает за призыв «прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в рамках предложений по антироссийским мерам выступил за блокировку активов представителей РФ на территории «незалежной». В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал разрыв четырёх десятков договоров с Российской Федераций.

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