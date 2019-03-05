Эксперт: Транзит газа через Украину нужен и России, и Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, что запуск «Северного потока-2» не оставит Украину без транзита российского газа.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Ссылаясь на публикацию издания Luxemburger Wort, глава кабмина уточнил, что в их число входят «урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», пишут «РИА Новости». Медведев добавил, что Москва не отказывается от транзита по действующим трубопроводам. «Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран», — сказал премьер.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил НСН, что возможность транзита российского газа через украинскую территорию необходима не только Украине, но и России и Европе (слушайте аудио).

«В 2018 году Украину транзитом прошло 86 млрд кубометров российского газа, а мощность "Северного потока-2" составляет 55 млрд кубометров. Только в сумме “Северный поток-2” и обе нитки “Турецкого потока” дадут те самые 86 млрд кубометров. При этом, если европейцы, например, увеличат закупки российского газа, то получится, что опять ничего не влезет в проходные газопроводы, то есть транзитный договор с Украиной в любом случае нужен всем сторонам, и России, и Европе, и самой Украине. Договор должен быть, а будут ли реально какие-то объемы идти, это уже другой вопрос. Важно, чтобы сохранялась эта возможность прокачивать через Украину», — сказал эксперт.При этом Игорь Юшков подчеркнул, что в любом случае газопроводы в обход Украины, то есть «Северный поток» и «Турецкий поток» экономически выгоднее, чем украинская газотранспортная система, так как они идут менее протяженным маршрутом.«Если посмотрим на глобус, от Ямала до Германии короче расстояние через Балтийское море, чем через Украину», — отметил собеседникНапомним, что газопровод «Северный поток-2» станет дополнение к ныне существующему «Северному потоку». Он будет проходить по дну Балтийского моря и обеспечивать поставку 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию. В настоящий момент проложено около 800 км труб, строительство планируется закончить в конце текущего года. Против реализации проекта выступают Украина, которая боится остаться без российского газового транзита, и США, которые видят в «Северном потоке — 2» «угрозу европейской энергетической безопасности».