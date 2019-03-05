Эксперт: Транзит газа через Украину нужен и России, и Европе

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Ссылаясь на публикацию издания Luxemburger Wort, глава кабмина уточнил, что в их число входят «урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», пишут «РИА Новости». Медведев добавил, что Москва не отказывается от транзита по действующим трубопроводам. «Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран», — сказал премьер.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил НСН, что возможность транзита российского газа через украинскую территорию необходима не только Украине, но и России и Европе (слушайте аудио).
При этом Игорь Юшков подчеркнул, что в любом случае газопроводы в обход Украины, то есть «Северный поток» и «Турецкий поток» экономически выгоднее, чем украинская газотранспортная система, так как они идут менее протяженным маршрутом.
«Если посмотрим на глобус, от Ямала до Германии короче расстояние через Балтийское море, чем через Украину», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что газопровод «Северный поток-2» станет дополнение к ныне существующему «Северному потоку». Он будет проходить по дну Балтийского моря и обеспечивать поставку 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию. В настоящий момент проложено около 800 км труб, строительство планируется закончить в конце текущего года. Против реализации проекта выступают Украина, которая боится остаться без российского газового транзита, и США, которые видят в «Северном потоке — 2» «угрозу европейской энергетической безопасности».