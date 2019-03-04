«Патриоты наделают дырок». Экономист о судьбе украинского газопровода

Украинский политолог и экономист рассказал НСН, чем обернется для Украины запуск «Северного потока-2».

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» существенно увеличит вероятность военного конфликта с Россией. По его словам в эфире украинского Пятого канала, российский проект газопровода сделает газотранспортную систему Украины невостребованной, и страна полностью потеряет транзит.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что Украина уже ведет войну с Россией, а после запуска «Северного потока-2» угроза Киеву усилится не с востока, а со стороны США (слушайте аудио).

«Украина не то, что может способствовать развязыванию войны, она и так ее ведет уже. Если все-таки не взирая на все попытки Соединенных Штатов приостановить строительство "Северного потока - 2", он будет достроен, а скорее всего, так и будет, то у Соединенных Штатов наибольший интерес будет заключаться в том, чтобы труба, идущая по Украине, прекратила свое существование. Потому что в таком случае потребность Украины в сжиженном газе из Америки будет расти», — пояснил эксперт.

Александр Дудчак отметил, что российская сторона давно говорила о готовности обсуждать сохранение транзита через Украину в определенных объемах. Однако, «Нафтогаз», добавил собеседник НСН, видимо, не готов к таким переговорам.

«Пока “Нафтогаз” предпочитает выставлять судебные претензии, радуется положительному для украинской стороны решению международного суда в Гааге, решения которого не обязательны для выполнения. В принципе, украинская сторона пока не проявляет интереса к конструктивным переговорам, а все жалуется на то, что может потерять транзит. А кто заинтересован в конфликте, в проблемах для транзита после достройки газопровода, так это в первую очередь Соединенные Штаты. Так что, в такой ситуации можно ждать чего угодно. Найдут каких-нибудь патриотов, которые наделают дырок в газопроводе, превратят украинскую ГТС в груду металла. Такое развитие событий вполне возможно», — рассказал эксперт.Напомним, ранее арбитраж в Стокгольме обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,7 миллиарда долларов США. При этом украинская компания обязана возместить российской стороне более 2 миллиардов долларов. Таким образом «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Российский концерн обжаловал такое решение и потребовал его аннулировать. Вслед за этим «Нафторгаз» подал еще один иск на $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита.