«Инициатива здравая, воплощение хромает». Экономист о продлении надзорных каникул

Член экспертного совета «Деловой России» в беседе с НСН раскритиковал реализацию надзорных каникул.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил о продлении надзорных каникул для бизнеса. В интервью газете «Известия» политик заявил, что главным приоритетом на ближайшие шесть лет станет поддержка частного бизнеса, поскольку в недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив». Министр также отметил, что у России не так всё плохо с деловым климатом. Поэтому в последующие годы перед страной будет стоять цель увеличить инвестиционную активность малого и среднего бизнеса.



Экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал о текущей ситуации с деловым климатом в России и прокомментировал реализацию инициативы о надзорных каникулах.

«Надзорные каникулы не просто нужно продлить, нужно их сделать реальными, по факту, а не на бумаге. Зачастую у нас есть разного рода надзорные каникулы для малого бизнеса и вроде бы плановые проверки не приходят и вопросов к бизнесу нет, но при этом практически в два с половиной раза выросло количество внеплановых проверок, постоянно идут камеральные проверки, приезжают трудовые инспекции, санэпидемстанции и все остальные. Поэтому на бумаге количество плановых проверок упало, а количество внеплановых выросло, полностью перекрыв снижение плановых проверок. Реально надзорные каникулы безусловно нужно продлить, но сделать это только в действительности. Плюс необходимо продлить их для индивидуальных предпринимателей, для самозанятых, для малых предприятий, которые не получится закрывать и банкротить каждые полгода-год. Это инициатива здравая. Что касается воплощения – с ним очень плохо», - сказал Жуковский.

Комментируя инвестиционный климат в России, экономист отметил, что он «ужасный от слова совсем». «Благоприятный он только у пресловутого кооператива «Озеро», у пресловутых олигархов, у крупного сырьевого бизнеса, у тех, кто имеет поддержку в высших эшелонах власти, у тех, кто легко входит в кабинеты министров. Вот у них все хорошо, они уже получили для себя колоссальные налоговые льготы и преференции, и получат госзаказы на триллионы рублей, - заявил Жуковский. - Если мы этот олигархический капитал называем бизнесом, то тогда надо определиться в понятиях и все встанет на свои места».

«Если мы говорим про реальный бизнес, про простых смертных, то для них инвестиционный климат ужасный. Особенно за пределами МКАД и особенно в несырьевых регионах», - указал эксперт. Среди способствующих этому проблем он выделил падение уровня жизни населения и сжатие платежеспособного спроса, постоянно растущие налоги и акцизы, которые приводят к росту издержек у бизнеса, постоянный риск шоковой девальвации, отсутствие инвестиционных ресурсов и отсутствие доступного кредита для бизнеса.

«Инициатива продлить налоговые каникулы это здорово, но, к сожалению, это будет сделано только на бумаге и формально, чтобы отчитаться перед начальником», - заключил Жуковский.

Ранее в эфире НСН общественный омбудсмен Виктор Ермаков рассказал, что честному бизнесу в России мешают непрозрачные правила его ведения.