Независимые АЗС обвинили «Роснефть» в переманивании клиентов

Глава Независимого топливного союза заявил НСН, что разрешенное правительством повышение цен на 4% не спасет заправки от разорения.

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен. Как пояснил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, такое решение было принято, потому что у владельцев независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов).

в эфирезаявил, что это повышение небольшим АЗС не поможет, а их клиенты будут уходить к таким гигантам как«Роснефть».

«Речь шла о том, чтобы привести цены в некоторую адекватность относительно оптовых реалий. А 4% - это лишь покрытие убытков, в лучшем случае – работа в ноль. Это не выход, это позволение поставить сколько-нибудь разумные цены в сложившейся экономической ситуации. Но когда независимая АЗС ставит цены выше, чем у вертикальной компании, это означает однозначный отток клиентов. Два базовых параметра, которые определяют доходность АЗС: это маржинальность и объем продаж. И объем у нас сегодня упал вплоть до 40%. А у «Роснефти» вырос поток клиентов на 27%. Понятно же откуда цифра. И ни о какой маржинальности речи не идет», - заявил он.Он уточнил, что благодаря уточнениям есть возможность повысить цены на бензин АИ-92 на 3,49 рубля, а АИ-95 – на 3,59 рубля за литр, но делать этого не планируется, так как такой шаг не спасет небольшие заправки. Единственный выход, по словам Павла Баженова, состоит в снижении разницы между мелкооптовыми и розничными ценами на топливо.

«Можно обеспечить разницу между мелким оптом и розницей. Это может быть выходом. Единственный позитив, который слышится, это обещание, что независимые АЗС не будут наказывать, если они ставят цены выше вертикальных компаний. И это не то, что нам разрешили, а мы этого хотели. Но мы себе этого позволить не можем, чтобы не потерять клиентов. А цены на оптовых рынках нас вынуждают поступать именно так. Это дорога в никуда. Порочный и замкнутый круг», - резюмировал в беседе Павел Баженов.

Напомним, правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке оптовых цен на бензин до конца марта 2019 года. До конца 2018 года Минэнерго и ФАС должны проверить работу независимых АЗС в стране в связи с сообщениями о завышении цен на топливо в регионах. Если ФАС выявит нарушения, с независимыми АЗС будут подписаны такие же соглашения.