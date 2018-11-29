Независимые АЗС поднимут цены на бензин на 4 процента

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил, что независимые АЗС смогут поднять цены на топливо на 4% выше, чем крупные топливные компании.

По его словам, в результате мелкие АЗС смогут увеличить маржу почти в два раза - до 8-9%, сообщает РБК. Для потребителей розничные цены в среднем по России поднимутся на 3,49 рублей за литр бензина АИ-92 и на 3,59 рублей — за литр АИ-95. Такие прогнозы сделал глава Независимого топливного союза Павел Баженов, отмечает Ura.ru.

Ранее в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев рассказал о двух причинах, по которым независимые АЗС всё ещё выживают на рынке.