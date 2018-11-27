Эксперт: Владельцы независимых АЗС — криминальные авторитеты и чиновники

Рустам Танкаев объяснил НСН, почему при нынешней ситуации на топливном рынке независимые АЗС держатся на плаву.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретится с представителями независимых АЗС, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке топлива. Компании намерены предложить свои инициативы по стабилизации цен на бензин.

Причины, по которым независимые АЗС всё ещё выживают на рынке, просты, заявил в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. По его словам, владельцами независимых АЗС являются криминальные авторитеты и чиновники, которые пытаются повлиять на ситуацию.

«Независимые АЗС держатся по двум причинам. Первая — перепродавцы бензина и дизтоплива — это те же самые люди, которые владеют АЗС. То есть, они получают свою прибыль на шаг или два раньше, чем доходит до розницы. И вторая причина — в стране резко упало качество бензина. Даже в Москве найти заправочную станцию с заводским качеством бензина, практически невозможно, я уж не говорю о провинции. Дошло до того, чтобы АЗС ставят вопрос, чтобы компании увеличили производство АИ-80, который является важным компонентом бодяжного бензина. Причём у владельцев независимых АЗС достаточно мощное лобби — потому что их владельцами являются, с одной стороны, криминальные авторитеты, а с другой, среднее звено региональных властей, то есть чиновники. И собравшись вместе, они очень сильно могут повлиять на ситуацию, что и пытаются сделать», — рассказал Танкаев.

Напомним, что ранее представители независимых АЗС заявили на пресс-конференции НСН, что их выживают с топливного рынка.