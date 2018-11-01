Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Экономика

«Кнут без пряника». Цены на бензин заморозили до конца 2018 года

1 Ноября 2018 в 08:13
«Кнут без пряника». Цены на бензин заморозили до конца 2018 года

Вице-премьер РФ сообщил о договорённости с нефтяниками о фиксации цен на бензин и дизтопливо и объёмах поставки.

Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года. Об этом правительству удалось договориться с нефтяными компаниями 31 октября во время совещания по проблемам топливного рынка. Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Козак, цены будут держаться на уровне майских, а в 2019 году они сформируются согласно инфляции. При этом нефтяные компании должны будут поставлять на независимые НПЗ топливо в объёме, как в 2017 году +3%. Договорённости не затронут только Дальний Восток. Данное соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. Если возникнет необходимость, его продлят, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что правительство введёт заградительные экспортные пошлины, если не получится договориться о ценах на бензин и дизельное топливо до вечера среды, 31 октября. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле тщательно следят за ситуацией с ценами на бензин.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН предложил правительству дать какую-то разумную экономическую мотивацию сдерживания цен на топливо.

«В ряде регионов оптовая цена превысила розничную. Может не везде, но в ряде регионов это так. Даже если не по тем же ценам, то с небольшим дисконтом. О дотациях и льготах тоже речи не идёт. Нефтяные компании также поставлены в неимоверно сложные условия и также терпят убытки. Все действия, которые предпринимает правительство, это палочный механизм — заставить, обязать. Но если мы используем политику кнута, почему мы забываем о прянике? Ведь для того, чтобы это долго работало, должна быть какая-то разумная экономическая мотивация», - возмутился в эфире НСН эксперт.

Независимые АЗС ответили «Роснефти» на обвинение в погоне за сверхприбылью
В свою очередь, и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил, что нефтяные компании терпят убытки.

«Около 60-70% в литре бензина - это налоги и сборы. Государство ещё больше их повышает и хочет, чтобы цены оставались на прежнем уровне. Цены на топливо росли меньше уровня инфляции. Поэтому нефтяные компании рассчитывали наверстать это в 2018 году. Оказалось, что на них опять начали давить, предлагать заключить некое соглашение о неповышении цен. Нефтяники на это пошли, плюс был снижен акциз, чтобы нефтепродукты не возрастали в цене. Сейчас накапливается эффект от инфляции прошлых лет и самое главное, что стоимость нефти существенно подросла в рублях», - подчеркнул Юшков.

Напомним, ранее нефтяные компании попросили правительство увеличить цены на бензин и дизельное топливо на 4-5 рублей. Такую стоимость они хотели ввести с 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники. В то же время эксперты отметили, что дальнейшая заморозка может привести к потере 150 миллиардов рублей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.