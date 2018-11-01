«Кнут без пряника». Цены на бензин заморозили до конца 2018 года

Вице-премьер РФ сообщил о договорённости с нефтяниками о фиксации цен на бензин и дизтопливо и объёмах поставки.

Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года. Об этом правительству удалось договориться с нефтяными компаниями 31 октября во время совещания по проблемам топливного рынка. Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Козак, цены будут держаться на уровне майских, а в 2019 году они сформируются согласно инфляции. При этом нефтяные компании должны будут поставлять на независимые НПЗ топливо в объёме, как в 2017 году +3%. Договорённости не затронут только Дальний Восток. Данное соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. Если возникнет необходимость, его продлят, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что правительство введёт заградительные экспортные пошлины, если не получится договориться о ценах на бензин и дизельное топливо до вечера среды, 31 октября. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле тщательно следят за ситуацией с ценами на бензин.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН предложил правительству дать какую-то разумную экономическую мотивацию сдерживания цен на топливо.

«В ряде регионов оптовая цена превысила розничную. Может не везде, но в ряде регионов это так. Даже если не по тем же ценам, то с небольшим дисконтом. О дотациях и льготах тоже речи не идёт. Нефтяные компании также поставлены в неимоверно сложные условия и также терпят убытки. Все действия, которые предпринимает правительство, это палочный механизм — заставить, обязать. Но если мы используем политику кнута, почему мы забываем о прянике? Ведь для того, чтобы это долго работало, должна быть какая-то разумная экономическая мотивация», - возмутился в эфире НСН эксперт.

В свою очередь, ив эфире подтвердил , что нефтяные компании терпят убытки.

«Около 60-70% в литре бензина - это налоги и сборы. Государство ещё больше их повышает и хочет, чтобы цены оставались на прежнем уровне. Цены на топливо росли меньше уровня инфляции. Поэтому нефтяные компании рассчитывали наверстать это в 2018 году. Оказалось, что на них опять начали давить, предлагать заключить некое соглашение о неповышении цен. Нефтяники на это пошли, плюс был снижен акциз, чтобы нефтепродукты не возрастали в цене. Сейчас накапливается эффект от инфляции прошлых лет и самое главное, что стоимость нефти существенно подросла в рублях», - подчеркнул Юшков.

Напомним, ранее нефтяные компании попросили правительство увеличить цены на бензин и дизельное топливо на 4-5 рублей. Такую стоимость они хотели ввести с 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники. В то же время эксперты отметили, что дальнейшая заморозка может привести к потере 150 миллиардов рублей.