Независимые АЗС ответили «Роснефти» на обвинение в погоне за сверхприбылью

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Президент Независимого топливного союза заявил НСН, что такие громкие слова компании явно являются частной позицией отдельных сотрудников пресс-службы «Роснефти».

«Роснефть» обвинила независимые АЗС в «провокационной кампании», которая разворачивается их силами для обострения социально-экономической обстановки в регионах, а также для получения сверхприбыли. Утверждается, что большая часть независимых АЗС действует в «серой зоне» и нуждается в дополнительной проверке. Полный текст заявления компании опубликован на сайте «Роснефти».

Однако в Независимом топливном союзе выразили недоумение по поводу обвинения. Президент организации Павел Баженов в эфире НСН назвал его оторванным от реальности, а также перечислил несправедливые по отношению к независимым АЗС факторы, которые вынуждают компании повышать цены на топливо.

«Во-первых, данное обвинение несколько оторвано от реальности. Потому что кому, как не “Роснефти” знать ту ситуацию, в которой находится сегодня независимый сектор. Знать всё, что говорится нами об отсутствии адекватной экономики, о том, что у нас оптовые и розничные цены сравнялись. Что в ряде регионов оптовая цена превысила розничную, что “Роснефть” продаёт своё топливо оптом по тем ценам, по которым оно продаётся на заправках. Может не везде, но в ряде регионов это так. Даже если не по тем же ценам, но с небольшим дисконтом. О дотациях и льготах тоже речи не идёт. Если мне не изменяет память, то “Роснефть” часто пользуется этим — дотациями и льготами из бюджета», — напомнил Баженов.

При этом независимые АЗС не намерены вступать в конфронтацию с крупными компаниями, подчеркнул собеседник НСН. Напротив, они настроены на конструктивный диалог и совместный поиск решения проблемы на рынке.

«Мы как раз воспринимаем “Роснефть” и другие вертикальные компании, как союзника, потому что нефтяные компании также поставлены в неимоверно сложные условия и также терпят убытки. Все действия, которые предпринимает правительство, это палочный механизм — заставить, обязать. Но если мы используем политику кнута, почему мы забываем о прянике? Ведь для того, чтобы это вдолгую работало, должна быть какая-то разумная экономическая мотивация. Поэтому мы удивлены такой позицией “Роснефти” и считаем её попыткой донести сообщение между строк. Я думаю, что многие позиции, изложенные в заявлении “Роснефти”, приукрашены отдельными сотрудниками пресс-службы. Ни в коем случае не её руководством, поскольку с господином Леонтьевым мы по массе позиций сходимся. Поэтому мы предлагаем нефтяным компаниям встретиться, обсудить и предложить какие-то реальные меры со стороны бизнес-сообщества. И мы готовы выступить консолидатором позиции независимого сектора», — заявил Баженов.

Напомним, что вечером 31 октября проходит совещание вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, на котором предстоит решить проблемные вопросы. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил ультиматум компаниям — если не будут сдержаны цены на бензин и топливо, до конца недели будет подписан документ о введении запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты.



