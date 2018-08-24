Грядёт «эффект домино». Названа дата вступления в силу антироссийских санкций

Предполагается, что пакет новых санкций будет введён Соединёнными Штатами 27 августа.
Новые санкции против РФ будут введены Вашингтонов 27 августа. Об этом рассказал представитель Госдепартамента, сообщает ТАСС. Он пояснил, что 8 августа о готовящихся ограничительных мерах оповестили Конгресс Соединённых Штатов, 22 августа истёк уведомительный период, поэтому внешнеполитическое ведомство направило извещение в Федеральный реестр, которое, возможно, будет опубликовано 27 августа. После этого санкции вступят в силу.
Ограничительные меры, о которых сообщил Госдеп примут из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как полагают в США, «правительство РФ использовало химическое оружие в нарушение международного права».
Санкции будут направлены против финансовых активов России и её внешнего долга, сообщает Ura.ru. Они, как ранее заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша, окажут влияние на мировую финансовую систему.
«Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами — это совершенно безответственные балаболы», - подчеркнул эксперт.напомнил, что Вашингтон «умело жонглирует» ограничительными мерами.
«Я не верю этому заявлению. В соответствии с законом, который год назад был принят американским Конгрессом и подписан Трампом, он больше не имеет права отменять санкции. Для этого нужно решение Конгресса, а его получить практически невозможно. Это лишь игра слов, попытка показать свое якобы доброе отношение к России. При этом он не забывает готовить очередную порцию санкций. Они умело жонглируют этим санкционным инструментом, пусть и продолжают это делать в свое удовольствие», - пояснил в эфире НСН сенатор.
Напомним, ряд стран Запада убеждён, что за отравлением Скрипалей стоит Россия, которая ранее якобы разрабатывала нервно-паралитический газ «Новичок», из-за которого отец и дочь оказались без сознания в Солсбери. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва ответственна или за применение химоружие, или за потерю контроля над ним.