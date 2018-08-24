Грядёт «эффект домино». Названа дата вступления в силу антироссийских санкций

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Предполагается, что пакет новых санкций будет введён Соединёнными Штатами 27 августа.

Новые санкции против РФ будут введены Вашингтонов 27 августа. Об этом рассказал представитель Госдепартамента, сообщает ТАСС. Он пояснил, что 8 августа о готовящихся ограничительных мерах оповестили Конгресс Соединённых Штатов, 22 августа истёк уведомительный период, поэтому внешнеполитическое ведомство направило извещение в Федеральный реестр, которое, возможно, будет опубликовано 27 августа. После этого санкции вступят в силу.

Ограничительные меры, о которых сообщил Госдеп примут из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как полагают в США, «правительство РФ использовало химическое оружие в нарушение международного права».

Санкции будут направлены против финансовых активов России и её внешнего долга, сообщает Ura.ru . Они, как ранее заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша, окажут влияние на мировую финансовую систему.

«Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами — это совершенно безответственные балаболы», - подчеркнул эксперт.

При этом ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Вашингтон может снять ограничительные меры с Москвы. Но сделано это будет только в том случае, если Россия пойдёт на определённые шаги и сделает «что-нибудь хорошее» для Соединённых Штатов. В это утверждение не поверил. В эфиреон напомнил , что Вашингтон «умело жонглирует» ограничительными мерами.

«Я не верю этому заявлению. В соответствии с законом, который год назад был принят американским Конгрессом и подписан Трампом, он больше не имеет права отменять санкции. Для этого нужно решение Конгресса, а его получить практически невозможно. Это лишь игра слов, попытка показать свое якобы доброе отношение к России. При этом он не забывает готовить очередную порцию санкций. Они умело жонглируют этим санкционным инструментом, пусть и продолжают это делать в свое удовольствие», - пояснил в эфире НСН сенатор.

Напомним, ряд стран Запада убеждён, что за отравлением Скрипалей стоит Россия, которая ранее якобы разрабатывала нервно-паралитический газ «Новичок», из-за которого отец и дочь оказались без сознания в Солсбери. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва ответственна или за применение химоружие, или за потерю контроля над ним.