Смириться и жить дальше. В Совфеде не верят, что Трамп снимет санкции с РФ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал перестать надеяться на снятие американских санкций.

Президент США Дональд Трамп допустил снятие санкций с России, если Москва пойдёт навстречу Вашингтону. Об этом он рассказал в интервью изданию Reuters. По его словам, сейчас он не рассматривает отказ от антироссийских санкций, но мог бы, если бы Москва сделала «что-нибудь хорошее» для Вашингтона. Глава Белого дома отметил, что есть ряд вопросов, по которым Россия и США могут помочь друг другу, в том числе по Сирии и Украине, пишут «Новые Известия».

Надеяться на снятие американских санкций бесполезно. Такое мнение в эфире НСН выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров (слушайте аудио).