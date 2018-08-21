Смириться и жить дальше. В Совфеде не верят, что Трамп снимет санкции с РФ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал перестать надеяться на снятие американских санкций.
Президент США Дональд Трамп допустил снятие санкций с России, если Москва пойдёт навстречу Вашингтону. Об этом он рассказал в интервью изданию Reuters. По его словам, сейчас он не рассматривает отказ от антироссийских санкций, но мог бы, если бы Москва сделала «что-нибудь хорошее» для Вашингтона. Глава Белого дома отметил, что есть ряд вопросов, по которым Россия и США могут помочь друг другу, в том числе по Сирии и Украине, пишут «Новые Известия».
Надеяться на снятие американских санкций бесполезно. Такое мнение в эфире НСН выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров (слушайте аудио).
«Я не верю этому заявлению. В соответствии с законом, который год назад был принят американским Конгрессом и подписан Трампом, он больше не имеет права отменять санкции. Для этого нужно решение Конгресса, а его получить практически невозможно. Поэтому это всего лишь игра слов, попытка показать свое якобы доброе отношение к России. При этом он не забывает готовить очередную порцию санкций. Мы больше этому не верим. Нам надо развиваться в этих условиях санкций и понимать, что это надолго. Нам надо не думать о том, как их снимать, а двигаться дальше. Они умело жонглируют этим санкционным инструментом, пусть и продолжают это делать в свое удовольствие. Какие условия по Сирии или по Украине? На Украине чисто внутренние украинские события. А по Сирии? Мы освободили практически всю территорию Сирии от ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ - НСН)
, мы установили законное право Асада управлять страной. В чем мы там должны с ними сотрудничать?» — возмутился сенатор.
Напомним, 8 августа Госдеп США объявил новые санкции против России, которые должны вступить в силу 22 августа. Причиной очередного пакета ограничительных мер называется приписываемое РФ отравление Скрипалей в Солсбери, сообщает «ФедералПресс»
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