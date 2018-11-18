«Щупальца Москвы». Как Россия усиливает влияние в Европе

РИА Новости

СМИ назвали газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» главными проектами России, усиливающими ее влияние в Европе.

Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволят России значительно усилить свое влияние в Европе. К такому выводу пришли аналитики Блумберг. По данным агентства, Москва уже сегодня поставляет европейцам порядка 30% от общего объема потребляемого газа. К 2025 году эта доля может вырасти до 40%.

Впрочем, российский газовый триумф в Европе может и не состояться, потому что у газопроводов есть сильные враги. Один из них - президент США Дональд Трамп, который еще год назад получил право вводить санкции против компаний за сотрудничество с «Северным потоком-2» , отмечают аналитики.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН пояснил, что такой закон Конгресс США действительно принял в августе прошлого года. Но Трамп неоднократно заявлял, что не будет использовать его в отношении СП-2.

«В августе прошлого года Конгрессом был принят закон, который позволяет президенту США вводить санкции не только в отношении отдельных газопроводов, а конкретно в отношении «Северного потока-2». На текущий момент Трамп не воспользовался этим законом, более того, несколько раз повторял. Что не будет использовать данное право. То есть потенциальные возможности у США есть, но также есть реальное заявление президента о намерении не использовать этот закон», - заявил собеседник агентства.

Что касается «Газпрома», то он решительно настроен на реализацию газовых проектов. Председатель совета директоров госмонополии Виктор Зубков заявил, что «Северный поток-2» будет построен «вопреки всему». Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН подчеркнул, что если Трамп не воспользуется своим санкционным правом, так и будет.

«При нынешней ситуации, я думаю, что «Северный поток-2» будет построен. Пока США не ввели запрет за все банки, финансирование и все компании, участвующие в строительстве, всё возможно. Если ситуация кардинально изменится, я уверен, что СП-2 будет построен», - заключил Чижов.

Напомним, «Нафтогаз» и «Газпром» ведут судебное разбирательство из-за спора о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. После решения Стокгольмского арбитража суд обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Ранее также стало известно, что Украина подала в Международный арбитраж новый иск на 12 млрд долларов к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока-2».