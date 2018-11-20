Новости за ночь: В ЕС пообещали ввести «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Могерини направила РФ «ясный сигнал» из-за ситуации в Азовском море

Евросоюз пригрозил России «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море. С такими словами выступила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время пресс-конференции в Брюсселе. По её словам, это вопрос, над которым Европа будет продолжать работать «с полной решимостью», поскольку ситуация «наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран». Она подчеркнула, что ЕС направляет «ясный сигнал» России, сообщает ТАСС. Вопрос обсуждался 19 ноября во время встречи Совета Евросоюза.

Скворцова прокомментировала введение акцизов на колбасу

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала россиян не злоупотреблять колбасой. Она подчеркнула, что инициатива введения акцизов на подобные изделия, а также на сосиски не принадлежит ведомству, сообщает «Россия 24». Министр также предложила направить полученные от сбора налога средства на производство полезной продукции. Напомним, ранее с инициативой ввода акцизов на бекон, колбасу и сосиски выступил экспертный совет при правительстве, сообщают «Известия» .

Немецкие СМИ посчитали женщин России «сильным полом». К такому выводу издание Eurasisches Magazin пришло из-за целеустремлённости и силы духа представительниц прекрасного пола, проживающих в РФ. По версии СМИ, этому способствуют условия жизни в стране, из-за чего женщины совмещают работу и быт, борются за свои права и отстаивают ценности. В то же время мужчин из России издание обвинило в утешении алкоголем и табаком, когда они падают духом. В целом, СМИ отметило, что женщины в РФ реализуют себя в полной мере.

Американские сенаторы сравнили выбор россиянина главой Интерпола с лисой в курятнике

Четыре американских сенатора призвали генассамблею Интерпола и администрацию президента США не поддерживать кандидатуру генерал-майора Александра Прокопчука во время избрания главы Международной организации уголовной полиции. Позиция отражена в документе, опубликованном на сайте законодателя Роджера Уикера. Сенаторы также сравнили выбор Прокопчука главой Интерпола с запуском лисы в курятник. По мнению американских законодателей, в этом случае РФ будет использовать организацию для сведения счётов и преследования политических оппонентов.