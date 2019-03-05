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Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

5 Марта 2019 в 07:32
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию издания Luxemburger Wort, глава кабмина уточнил, что в их число входят «урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», подчёркивает RT.

Кроме того, как отмечает Газета.ру, Медведев добавил, что Москва не отказывается от транзита по действующим трубопроводам. «Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря. В настоящий момент проложено около 800 км труб, строительство планируется закончить в конце текущего года. Против реализации проекта выступают Украина, которая боится остаться без российского газового транзита, и США, которые видят в «Северном потоке — 2» «угрозу европейской энергетической безопасности», подчёркивает РИА «ФАН».

Между тем, ранее глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер заявил, что «Северный поток-2» внесет вклад в стабилизацию газоснабжения Европы, сообщает ТАСС. В свою очередь, канцлер Австрии заявил о том, что поддерживает создание газопровода. Свою точку зрения по поводу его комментария в беседе с НСН высказал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

 

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