Коллекторы испугались ипотечных каникул Путина

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Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств объяснил НСН, какие опасения испытывают банки в связи с этим предложением президента.

Создать для граждан, лишившихся дохода, ипотечные каникулы, предложил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию. По его словам, такой шаг позволит людям сохранить единственное жильё, а кредит за него погасить позднее, когда финансовое состояние гражданина станет более стабильным.

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что введение ипотечных каникул в России сопряжено с рядом рисков для кредитных организаций.

«Да, согласен, тема очень важная и острая. К сожалению, она недостаточно чётко прописана. С одной стороны, есть понимание необходимости, что это надо делать, с другой, есть опасение со стороны кредитных организаций, как бы это не превратилось в постоянную, популистски направленную позицию, чтобы банки просто занимались подарками», — заметил Мехтиев.

Ипотечные каникулы, по его мнению, должны предусматривать дополнительные выплаты гражданами, которым предоставлялась отсрочка. В противном случае в работе банка возникнет дисбаланс, ведь выплаты по вкладам во время ипотечных каникул никто не отменял.

«Если банки по истечению ипотечных каникул будут иметь право потом взымать дополнительные сборы, проценты, комиссии, то есть, компенсировать эти доходы с самого клиента, то я не вижу причины, почему это надо перекладывать на других потребителей, которые платят вовремя. Если же мы будем исходить из нормы — дайте каникулы и забудьте, что вам надо по вкладам выплачивать, то да, это будет дисбаланс. Мы же не можем объявить каникулы по депозитам. Поэтому об этом надо чётко договориться, определить, в какой срок, на каких условиях», — заключил эксперт.

По его словам, существует механизм, предложенный ОНФ, однако нет никаких гарантий, что его примут именно в том виде, который есть, и не внесут дополнительных пунктов и условий, осложняющих жизнь кредитным организациям.

«На данный момент есть предложенные механизмы. Если бы законодатели, регулятор и кредиторы могли договориться о том, что этот текст окончательный, и никто никаких попыток провести популистские решения и заложить в механизм изменения, которые потом могут быть неоднозначно истолкованы судами, не предпримет, то да, это надо делать. Да, это будет непросто провести, потому что для кредитных организаций это некоторое снижение доходности, но это надо делать, потому что иначе будет ещё хуже с точки зрения социальной ситуации», — заявил собеседник НСН.

Тем не менее, хоть тема ипотечных каникул уже поднимается не в первый раз и самим главой государства, уверенности в том, что её решение наступит скоро, по словам собеседника НСН, остаётся немного.

«Очень хотелось бы, чтобы поручения главы государства выполнялись. Но мы прекрасно знаем, как не выполняются не только федеральные послания, но и конкретные указания и поручения. Это относится не только к экономической ситуации, инвестиционному климату, но и к непосредственно поручениям, которые ограничивают закредитованность», — напомнил Мехтиев.

Владимир Путин заговорил об ипотеке не только в контексте введения каникул для граждан, лишившихся дохода. Также он призвал снизить ставки по ипотеке до 8-9%. Глава профильного ведомства Максим Орешкин уже отреагировал на поручение: по его словам, в отрасли есть позитивная динамика, которая должна сохраниться в ближайшие месяцы, что позволит снизить ставки.