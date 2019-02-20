Омбудсмен: Честному бизнесу в России мешают непрозрачные правила его ведения

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Уполномоченный по правам малого и среднего бизнеса рассказал НСН, почему большинство наших соотечественников не верят в честный российский бизнес.

Большинство россиян, а именно 62%, заявили о том, что не верят в то, что в России можно вести честный бизнес. Как пишет РБК, об этом говорят данные опроса, проведённого «ВЦИОМ-Спутник». При этом противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. Однако социологи отметили, что с 2007 года россияне стали более оптимистичны: тогда эти показатели составляли 69 и 21% соответственно

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН назвал результаты проведённого опроса вполне закономерными:

«Проблема в том, что правила ведения бизнеса в России не прозрачны. Система поддержки малого и среднего бизнеса не прозрачна. Она не минимизирует риски, а вынуждает предпринимателей – для того, чтобы получить какую-то господдержку – вступать в конкуренцию и искать «доброжелательное» отношение чиновников для того, чтобы их подпустили к субсидиям», - отметил собеседник НСН.

По словам Виктора Ермакова, во всех нормальных экономиках система поддержки малого и среднего бизнеса гарантирует доступ к этим инструментам поддержки не менее 15% от работающих на рынке малых и средних предприятий. В России – дефицит, меньше 1%.

«Это как в советское время: дефицит есть – директор магазина является уважаемым человеком, дефицита нет – его никто не замечает. Так и чиновники. Если хочешь получить что-то для того, чтобы минимизировать риски, ты должен найти общий язык с чиновником. Не думаю, что это можно сделать при помощи красивой улыбки... Плюс нагрузки – налоговые и неналоговые. Сейчас очень многое в части финансовых нагрузок отдали на регионы. А у них денег нет, и они пытаются сделать всё, чтобы собрать с бизнеса как можно больше и закрыть какие-то свои обязательства. Всё это создаёт очень тяжёлую ситуацию, которую нужно решать», - подчеркнул омбудсмен.

Говоря о путях выхода из сложившейся ситуации, эксперт отметил, что, прежде всего, необходимо сделать понятную и внятную государственную политику по поддержке малых и средних предприятий.

«Они являются ключевыми во всех странах. К примеру, возьмём Южную Корею. Случился азиатский кризис. Первое решение правительства – резко увеличить программу поддержки малых и средних предприятий и минимизировать все кризисные явления в экономике. Так делают все. Эта проблема в России требует спокойного, без поиска врагов, понимания. Почему мы за последние пять лет, увеличив в разы выделение финансов на малый бизнес, имеем на рынке отрицательную динамику и полное уныние?», - отметил Ермаков.

Добавим, также в ходе опроса проведённого «ВЦИОМ-Спутник», выяснилось, что большинство граждан в России (89%) относятся к предпринимателям положительно, и всего 6% отрицательно.

Между тем, к основными препятствиями для открытия своего дела респонденты назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди проблем также указывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.