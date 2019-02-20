Ни денег, ни свободы. Экономист о вышедших из тени самозанятых

Член экспертного совета «Деловой России» в беседе с НСН заявил, что власти никогда не признают провал эксперимента по выводы самозанятых из тени.





В России в качестве самозанятых зарегистрировались уже 30 тысяч человек. Об этом сообщает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Ранее он поручил Минфину и ФНС предложить распространить данный налоговый режим на все регионы РФ с 2020 года.



Экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в беседе НСН пояснил, что в России не созрела экономическая и социальная среда для такого рода экспериментов.



«Есть такой прекрасный принцип: «нет денег - дайте свободу». Но у нас, с одной стороны, и денег никто не даёт, потому что принято решение, что деньги – это зло, и если они в карманах населения, то они раскручивают инфляцию. С другой стороны, и свободы больше не становится, повышаются налоги, вводятся налоги на самозанятых, увеличиваются страховые взносы на индивидуальных предпринимателей, рубль за последние пять лет упал более, чем в 2 раза. У нас абсолютно токсичная, ядовитая, несовместимая с жизнью экономическая и социальная среда в стране. Инициатива с налогом на самозанятость - очередная антисоциальная реформа, нацеленная на то, чтобы «залезть в карман» людям с невысокими доходами», - считает экономист.



По словам эксперта, подобная ситуация в стране сложилась из-за того, что власти чувствуют себя «новыми феодалами», полагая, что им можно поступать как угодно.



«В России самозанятость и малый бизнес – это, прежде всего, история социальная, чтобы избежать голодных бунтов и перекрытия федеральных трасс. Но власти искренне считают, что они «новые феодалы». Они на полном серьёзе уверовали в свою божественную сущность и «словили частичку Бога», считают себя помазанниками Божьими на земле, и у них индульгенция на любой произвол и любые репрессивные меры и антисоциальные реформы», - сказал он.



При этом, считает Жуковский, никакие низкие цифры не заставят российские власти признать провал эксперимента.



«Нет, нам будут рассказывать, что никогда не было столь прекрасного замечательного проекта, никогда не было принято столь разумного взвешенного решения. Минфин в ближайшие пару лет будет отчитываться о регистрации о самозанятых, на первых парах людей будут загонять на регистрацию, само собой отловят долю процента, но динамика всё равно какая-то позитивная будет. Думаю, они никогда не признают своих ошибок. Для нынешней власти принципиально важно всегда говорить, что они никогда ни в чём не ошибаются, потому что наместники Бога на Земле не имеют права на ошибку, всё, что они не делают, всегда абсолютно грамотно, продумано. Ошибка не будет признана, как и другие. Любое признание ошибки будет возвращать необходимость признания всех предыдущих», - добавил Жуковский.



С 1 января 2019 года действует эксперимент, в рамках которого люди, имеющие собственное дело (самозанятые) обязуются перейти на специальный налоговый режим. На сегодняшний день эта система действует в четырёх регионах России: Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Теперь налоговая ставка для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, составляет 4%. Для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам – 6%. В них входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно скачать мобильное приложение «Мой налог».