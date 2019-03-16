Суббота
16 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Экономика

Эксперт: «Победе» рано предложили переходить на МС-21 вместо Boeing

16 Марта 2019 в 10:00
Эксперт: «Победе» рано предложили переходить на МС-21 вместо Boeing
ФОТО: МС-21 // Сайт правительства России
Эксперт авиаотрасли рассказал НСН, почему компания не сможет перейти на отечественный борт вместо зарубежного в короткие сроки.

В Кремле высказались в пользу закупки российскими авиакомпаниями отечественных самолетов МС-21 вместо американских Boeing. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это остаётся прерогативой правительства, однако президент всегда рекомендует поддерживать отечественный авиапром. Напомним, с предложением такой замены обратилось к компании «Победа» правительство РФ.

Намерение, безусловно, благое, однако, его реализация станет достижимой в не самом близком будущем, заявил в эфире НСН эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. Причиной тому американские санкции, из-за которых прервали поставки зарубежных композитных материалов, необходимых для полноценного создания МС-21. Даже при лучшем стечении обстоятельств сделать массовый запуск производства самолётов в нужном объёме, по его словам, не получится.

«Чихать на Америку, сделаем сами». Герой России об отказе США поставлять композиты для МС-21

«Конечно же, мы все хотели бы, чтобы наша авиационная промышленность производила современные, надёжные, безопасные самолёты. Но на сегодняшний день этот вопрос пока не актуален, потому что наша авиаотрасль ещё не начала производить самолёты, которые по своим характеристикам могли бы заместить Boeing или Airbus. Самолёт МС-21 уже приблизился к началу серийного производства, но по известным причинам оно пока откладывается на полтора-два года. Когда оно начнётся, тогда, наверное, можно будет говорить о постепенном вытеснении иностранных бортов с нашего авиарынка. Причём, постепенно, потому что серийное производство не начнётся с выпуска десятков машин, большой серии. Удовлетворить спрос даже отдельно взятой компании “Победа” сразу будет сложно. По планам компании, она должна увеличить свой парк в несколько раз до 2025 года. До этого времени наша промышленность даже при самых благоприятных условиях не сможет произвести столько МС-21, чтобы удовлетворить всех заказчиков, которые уже сделали заказ, и ещё произвести самолёты для “Победы”. Намерения благие, но пока они откладываются», — заметил Гусаров.

Напомним, ранее в эфире НСН Герой России, заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев заверил — даже без иностранных поставок Россия справится с созданием необходимых композитных материалов. Более того, в этом свете, по его мнению, американские санкции только на пользу отечественному производству.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.