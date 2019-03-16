Эксперт: «Победе» рано предложили переходить на МС-21 вместо Boeing

ФОТО: МС-21 // Сайт правительства России

Эксперт авиаотрасли рассказал НСН, почему компания не сможет перейти на отечественный борт вместо зарубежного в короткие сроки.

В Кремле высказались в пользу закупки российскими авиакомпаниями отечественных самолетов МС-21 вместо американских Boeing. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это остаётся прерогативой правительства, однако президент всегда рекомендует поддерживать отечественный авиапром. Напомним, с предложением такой замены обратилось к компании «Победа» правительство РФ.

Намерение, безусловно, благое, однако, его реализация станет достижимой в не самом близком будущем, заявил в эфире НСН эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. Причиной тому американские санкции, из-за которых прервали поставки зарубежных композитных материалов, необходимых для полноценного создания МС-21. Даже при лучшем стечении обстоятельств сделать массовый запуск производства самолётов в нужном объёме, по его словам, не получится.

«Конечно же, мы все хотели бы, чтобы наша авиационная промышленность производила современные, надёжные, безопасные самолёты. Но на сегодняшний день этот вопрос пока не актуален, потому что наша авиаотрасль ещё не начала производить самолёты, которые по своим характеристикам могли бы заместить Boeing или Airbus. Самолёт МС-21 уже приблизился к началу серийного производства, но по известным причинам оно пока откладывается на полтора-два года. Когда оно начнётся, тогда, наверное, можно будет говорить о постепенном вытеснении иностранных бортов с нашего авиарынка. Причём, постепенно, потому что серийное производство не начнётся с выпуска десятков машин, большой серии. Удовлетворить спрос даже отдельно взятой компании “Победа” сразу будет сложно. По планам компании, она должна увеличить свой парк в несколько раз до 2025 года. До этого времени наша промышленность даже при самых благоприятных условиях не сможет произвести столько МС-21, чтобы удовлетворить всех заказчиков, которые уже сделали заказ, и ещё произвести самолёты для “Победы”. Намерения благие, но пока они откладываются», — заметил Гусаров.

Напомним, ранее в эфире НСН Герой России, заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев заверил — даже без иностранных поставок Россия справится с созданием необходимых композитных материалов. Более того, в этом свете, по его мнению, американские санкции только на пользу отечественному производству.