«Русские могут всё». Герой РФ – о создании «черного крыла» МС-21 без иностранцев

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Заслуженный лётчик-испытатель РФ в беседе с НСН заявил, что композитные материалы в нашей стране были созданы ещё при подготовке программы «Буран».

На создание композитного крыла для нового российского самолета МС-21 потребуются дополнительные средства. Как пишет РБК, в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, отметили, что для этих целей будет выделено 2,7 млрд руб. Источники подчёркивает, что компоненты для композитного крыла MC-21 (так называемое "черное крыло") до последнего времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. В начале января текущего года они прекратили поставки из-за санкций, введенных осенью 2018-го в отношении АО «Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура «Ростеха»).

В аппарате Юрия Борисова уточнили, что до конца 2020 года планируется завершить сертификационные испытания, а первые поставки заказчикам начнутся с 2021 года.

Герой России, заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН заявил, что в создании композитов наша страна опережала Запад ещё в советское время, но потом произошло отставание - по вине конкретных политиков и чиновников.

«Что касается сроков поставки заказчикам, то этот вопрос лучше адресовать на более высокий уровень – Сергею Чемезову. А вот что касается композитных материалов, то они были созданы ещё при подготовке программы "Буран". Они уже были, тогда мы опережали Запад, просто не уделяли этому внимание. А сегодня, когда мы бросили свои технологии и перешли на эти дешевые закупки, погорели политики. Вот теперь пусть и отвечают перед президентом. Мы, как лётчики-испытатели, можем только сожалеть», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, выход иностранных поставщиков из проекта – это, безусловно, плюс.

«Русские всё могут сами. Нам вообще никто не нужен. И выделенных денег будет достаточно для создания этого крыла, потому что у нас всё готово. Технология есть, надо просто наладить производство. Есть три пункта. Первый – откуда взять материал, второе – отработать методику и третье – запустить производство. Вот эти три пункта должны быть выполнены, а для этого нужны деньги», - резюмировал заслуженный лётчик-испытатель РФ.

Напомним, по данным Счетной палаты, на 1 ноября 2018 года в проект МС-21 было вложено более 158 миллиардов рублей. В январе стало известно, что на него выделяют еще 1,6 миллиарда рублей. Общие затраты на МС-21 до 2025 года составят, по предварительным подсчетам, около 440 миллиардов рублей.

МС-21 — второй после SSJ-100 гражданский самолет, созданный в новейшей истории России. Он должен заменить Ту-154 и Ту-134.