«Чихать на Америку, сделаем сами». Герой России об отказе США поставлять композиты для МС-21

Заслуженный лётчик-испытатель РФ в эфире НСН заявил, что Россия в состоянии обеспечить себя необходимыми для производства самолетов материалами.

Серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения поставок композитных материалов из США, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки уже есть», - сказал Чемезов журналистам. Он подчеркнул, что композитные материалы будут российскими, а не покупаться из-за рубежа.

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал, что подобные проблемы в истории страны уже были, но они всегда решались.

«Никогда Россия не была в безвыходном положении. Это показала программа «Буран», когда у нас не было теплозащитных плиток, и мы их нашли карьер под Уралом, устроили добычу, нашли технологии, построили завод. И ко времени «Буран» был обеспечен теплозащитными плитами. Плохо, что чиновники наши спят на ходу - жируют, квартиры, яхты имеют, потом на Америку валят. Лучше бы свои деньги вкладывали в производство частное. Нам надо было раньше думать, а не говорить, что США - наши партнеры. Надо было заниматься своим делом. Годом раньше, годом позже, мир на этом не заканчивается, жизнь не прекращается. Надо идти своей русской дорогой и делать все свое. На год опоздаем, но сделаем сами и никогда не будем в кабале под кем-то. Чихать на Америку, Англию, Канаду и заодно и Австралию. У нас есть все технологии. Все в научных разработках еще с 70-х годов. Просто его бросили, так как это трудоемко и тратить надо на ученых и науку. И решили купить готовенькие у Запада. А готовенький только сыр в мышеловке», - возмутился он.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300, четвертый самолет в стадии сборки.