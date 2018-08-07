Эксперт: Не отменить роуминг операторам теперь просто не прилично

В эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» рассказал как в действительности будет происходить отмена внутрисетевого роуминга.

Внутрисетевой роуминг на большинстве тарифов Tele2 уже отменен, а все мероприятия в рамках предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России будут выполнены в срок — до конца августа. Об этом заявила пресс-секретарь компании Ольга Галушина, передает РИА Новости.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, в чем секрет Tele2 и почему такой подход не могут себе позволить другие операторы.

«У Tele2 роуминга как такового нет уже давно. Они работают по своему лозунгу «Другие правила». Не шумят, не кичатся, а просто спокойно работают. Он пришли из регионов и знают, что такое собирать по крохам. Со всеми остальными операторами история длится примерно три года. Им угрожали, их умоляли, упрашивали. Дело в том, что существуют межоператорские расчеты. Они действовали, когда не у всех операторов были сети во всех регионах. То есть, если я звонил из региона, где у моего оператора нет сети, то он получал услугу от другого оператора и потом с ними рассчитывается. На данный момент практически во всех регионах, может за исключение Дальнего Севера и Дальнего Востока, есть свои сети у каждого оператора. На развитие им давалось практически полтора года. Теперь вопрос стоит только в прибыли операторов. Так как, отменяя роуминг, операторы ее теряют», — объяснил Букштейн.

Эксперт отметил, что в редакцию уже приходят пресс-релизы об отмене роумингов другими операторами, но произойдет это не раньше осени. По словам Букштейна, отпускной сезон операторы проведут еще по старым правилам. Изменения тарифов произойдет в тот момент, когда же все россияне вернутся по домам и перестанут ездить по стране. Собеседникрассказал, что затраты операторов при отмене роуминга уже давно просчитаны и прямого повышения цен на связь не будет.

«Это было бы просто не прилично. Вот здесь мы отнимаем, а здесь прибавляем. Будут вводиться новые тарифы, в которых якобы не будет роуминга, но зато станут платными другие услуги. Таким образом, входящие звонки в не родном регионе будут бесплатными, а исходящие будут зависеть от выбранного пользователем тарифа. Может быть вторым этапом будет отмена платы за любые звонки. Пока, честно говоря, операторам не позавидуешь. На них легли достаточно серьезные траты, например по закону Ирины Яровой или сети 5G. Хорошо, если операторы смогут справиться с этой нагрузкой, ведь нужно понимать, что они обслуживают до 70 миллионов абонентов», — рассказал эксперт.

Напомним, Государственная Дума 10 июля 2018 года приняла в первом чтении законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга в стране. По словам одного из авторов документа, разница в тарифах, которые варьируются в зависимости от регионов, является архаизмом. Кроме того, наличие роуминга делает связь менее доступной для граждан, а единственные, кто получает от него выгоду — сами мобильные операторы, пишет Газета.ру.