Подсадить Волынец в омбудсмены. Кто рассылает фейковые заявления от главы НРК

Ирина Волынец опровергла заявление о «старом и слабом» омбудсмене Ленинградской области, опубликованное депутатом Владимиром Петровом. НСН разбирается.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров опубликовал на своей странице в Facebook заявление от имени главы Национального родительского комитета Ирины Волынец с просьбой о досрочной отставке Уполномоченного по правам человека Ленинградской области Сергея Шабанова. Просьба направлена председателю заксобрания области Сергею Бебенину.

«Действующий уполномоченный стар и слаб и не может активно выполнять возложенные на него в полной мере обязанности. В Республике Хакасия, Уполномоченный ввиду своего возраста скончался прямо на посту. Готова, прибыть в Ваш регион на личный приём собеседование», — говорится в заявление (цитата с сохранением орфографии и пунктуации оригинала).

Далее приложены «биографические сведения» об Ирине Волынец, включая адрес постоянной регистрации, дату рождения и телефон. На бланке заявления содержатся юридические данные и логотип НРК, а также якобы подпись председателя.

Узнавшая об этом заявлении из публикации Петрова, глава НРК Ирина Волынец выступила с опровержением. В эфире НСН она заявила, что не писала этого заявления и подпись стоит не ее.

«Обо мне складывается какое-то неправильное мнение. Просто ужас какой-то. Я думаю, что будут очень серьезные сомнения в моей адекватности, потому что не знают, что это не я пишу. То, что там написано, это просто дичь. Таким языком и такая информация, которая, в принципе, меня дискредитирует, потому что это не мой стиль работы. Да я, конечно, готова рассматривать разные предложения, в том числе и по работе с детьми и даже, например, на такой должности, но ни в коей мере не таким путем. Я не намерена оставлять это дело без разбирательства, потому что мое молчание будет свидетельствовать о том, что я действительно все это рассылаю», — сказала Волынец НСН.

Глава НРК уверена, что Ленинградская область была не единственным регионом, получившим такое обращение. Бывший кандидат в президенты РФ поделилась с НСН своим предположением об источнике этих рассылок.

«У меня примерно есть предположение, кто это [сделал], потому что не только количество фанатов, но и количество нездоровых людей среди них тоже пропорционально растет. Один юрист, как он представляется, вообще из другого региона — я этого человека никогда не видела — мне как-то прислал сообщение, что он намерен обязательно добиться моего назначения на высокую должность по моей специализации и что он уведомит об этом все регионы России. Я не придала этому значения, мало ли кто что говорит», — рассказала собеседник НСН.

Ирина Волынец отметила, что намерена проконсультироваться со своими юристами. Причем при подаче заявления на того, кто рассылал эти обращения, Волынец намерена привлечь и депутата Петрова, опубликовавшего ее персональные данные в соцсети.

По словам депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, заявление поступило в базу заксобрания по официальным каналам. В эфире НСН парламентарий заявил, что разговор о нарушении закона в его публикации не уместен.

«На сегодняшний день данное письмо размещено в официальной базе законодательного собрания Ленинградской области, что подразумевает, что данное письмо дошло абсолютно официально. Естественно, в обязанности работников аппарата законодательного собрания не входит проверять отправителей. Оно пришло по официальным каналам и официально размещено в базе, где каждый, не только депутат, а также сотрудник аппарата, помощник, вплоть до водителя, который имеет доступ к этой базе, в состоянии получить доступ к этому письму. Поэтому говорить о том, что это придание публичности персональных данных, мне кажется, было бы излишне», — сказал Петров НСН.

Отметим, что статья 7 Федерального закона «О персональных данных» запрещает лицам, получившим доступ к персональным данным, их распространение без согласия субъекта этих данных. По статье 13.14 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» разглашение персональных данных, доступ к которым был получен «в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей» влечет наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей. Таким образом, публикация в открытом доступе информации полученной из базы заксобрания Ленинградской области нарушением все-таки является.

Добавим, что Ирина Волынец обратилась к депутату Петрову с просьбой удалить публикацию. Текст ее обращения парламентарий также выложил на своей странице.

«Ирина Волынец написала мне в Facebook, попросила убрать публикацию. Я написал ей в ответ, что если она хочет, пожалуйста, я могу разместить её версию развития событий, потому что мне кажется, что это было бы правильно, как две существующие точки зрения. Ответа я еще не получил», — пояснил Петров НСН.

По его словам, если просьба о досрочной отставке омбудсмена Ленинградской области была написана кем-то другим от имени Волынец, то ей следует быть более внимательной со своим документооборотом.

«Если это писала она сама, то хотел бы сказать, что Сергей Сергеевич, который является у нас уполномоченным по правам человека, всего 1956 года рождения, бывший вице-губернатор, уважаемый человек, наверное, самый лучший уполномоченный, которых я видел в Ленинградской области, а может быть вообще в регионах. Если Ирина писала это не сама, то, наверное, надо лучше как-то контролировать расход бланков официальных материалов, которые расходятся по регионам абсолютно официальным путем. Я не знаю порядка документооборота госпожи Волынец. Может быть она раздает всем подряд бланки НРК, а может быть сама их контролирует. Если она раздает всем, наверное, это определенная неаккуратность в обращении с документооборотом. Ну, впредь будет умнее. Если она контролирует сама, то должна понимать, кто, как и когда, сама это она или не сама реализовала данное письмо, которое все-таки в моем понимании написано в оскорбительной форме. Мягко скажем, неинтеллигентно», — сказал депутат Петров.

Все же парламентарий отметил, что учитывая стиль написания письма и личные встречи с главой НРК, то, что это написала она сама, не совсем укладывается в голове. По его словам, во время нескольких встреч на ток-шоу не произвела на него впечатления «совсем теряющего над собой контроль человека».