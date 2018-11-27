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Украина опубликовала исправленный указ о военном положении

27 Ноября 2018 в 17:31
Украина опубликовала исправленный указ о военном положении

Администрация президента Украины Петра Порошенко опубликовала исправленный указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении в стране. В нем говорится, что особое положение вводится на 30 дней с 14:00 26 ноября, передает RT. 

Ранее во вторник власти вынуждены были отменить указ о военном положении из-за ошибки в документе. В нем говорилось, что указ вводится сроком на 60 дней, а не на 30, как утвердила Верховная рада.

На пресс-конференции НСН во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров исключил введение военного положения в Крыму из-за провокаций Украины. 

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