Украина опубликовала исправленный указ о военном положении

Администрация президента Украины Петра Порошенко опубликовала исправленный указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении в стране. В нем говорится, что особое положение вводится на 30 дней с 14:00 26 ноября, передает RT.

Ранее во вторник власти вынуждены были отменить указ о военном положении из-за ошибки в документе. В нем говорилось, что указ вводится сроком на 60 дней, а не на 30, как утвердила Верховная рада.

На пресс-конференции НСН во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров исключил введение военного положения в Крыму из-за провокаций Украины.

