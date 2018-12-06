Экономист: Ужесточение получения британских виз не вернет российских бизнесменов

В Британии решили пересмотреть механизм вручения инвестиционных виз и приостановили их выдачу до конца текущего года, пишет газета The Times. Речь идет о визах категории Tier 1, по которым иностранные граждане могут получить вид на жительство, а впоследствии и британское гражданство, если вложат миллионы фунтов в ценные бумаги, государственные бонды и британский бизнес. Критики считают, что эта категория виз часто используется для отмывания денег, поэтому с нового года заявителям придется представлять свои бизнес-интересы в Великобритании и доказывать, что они обладали инвестиционными средствами в течение двух лет. Также претендующим на инвестиционную визу запретят инвестировать в госбонды.
Ужесточение процедуры получения инвестиционных виз вряд ли приведет к возращению российских предпринимателей на родину, заявил НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко.
«Это будут единичные случаи, потому что не надо переоценивать, что Лондон забит российскими гражданами, которые рассчитывают получить там убежище. Это все далеко от миллионных цифр. Как говорится, кот наплакал. Думаю, суммарно там до одной тысячи человек, которые попадают под эту категорию», — сказал экономист.
К тому же, изменение правил получения инвестиционных виз слабо повлияет на количество эмигрирующих в Великобританию российских бизнесменов, так как это лишь один из способов и мотиваторов закрепиться в этой стране, отметил Потапенко.
Часть предпринимателей предпочитают отправлять своих детей в Великобританию на обучение и обеспечивать им британское подданство таким способом, заметил Потапенко. Также для этих целей люди могут инвестировать в бизнес в Соединенном Королевстве, рассказал омбудсмен. По его словам, ужесточение процедуры получения инвестиционной визы, скорее всего, повлияет именно на обучение детей и обращение к британскому правосудию.
«Касаемо инвестиций в недвижимость, скорее всего, это сохранится. Детей, скорее всего, будут размещать в других юрисдикциях, благо их много. А по поводу защиты, конечно, люди не будут туда уезжать», — заключил экономист.
При этом Дмитрий Потапенко связал изменение британских иммиграционных правил с заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не выполняет Договор РСМД, в отличие от Соединенных Штатов.
«Понятно, по какой причине это делается. Понятно, что в российской прессе это практически не проскальзывает, но это заявление главы НАТО идет как первоисточник в этой истории. НАТО считает, что Россия нарушает ДРСМД, а США его соблюдают. Это очень важное заявление. Это первоисточник всех этих бед», — резюмировал собеседник НСН.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео озвучил ультиматум России по ДРСМД. Глава Госдепа заявил, что если Россия не вернется к его выполнению требований соглашения в течение 60 дней, Вашингтон выйдет из российско-американского соглашения. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия начнёт выпускать виды оружия, которые подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том случае, если Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке прервут действие соглашения.