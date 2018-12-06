Экономист: Ужесточение получения британских виз не вернет российских бизнесменов

Предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко рассказал НСН, как скажутся на эмиграции россиян в Великобританию новые визовые правила.

В Британии решили пересмотреть механизм вручения инвестиционных виз и приостановили их выдачу до конца текущего года, пишет газета The Times. Речь идет о визах категории Tier 1, по которым иностранные граждане могут получить вид на жительство, а впоследствии и британское гражданство, если вложат миллионы фунтов в ценные бумаги, государственные бонды и британский бизнес. Критики считают, что эта категория виз часто используется для отмывания денег, поэтому с нового года заявителям придется представлять свои бизнес-интересы в Великобритании и доказывать, что они обладали инвестиционными средствами в течение двух лет. Также претендующим на инвестиционную визу запретят инвестировать в госбонды.

Ужесточение процедуры получения инвестиционных виз вряд ли приведет к возращению российских предпринимателей на родину, заявил НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко.

«Это будут единичные случаи, потому что не надо переоценивать, что Лондон забит российскими гражданами, которые рассчитывают получить там убежище. Это все далеко от миллионных цифр. Как говорится, кот наплакал. Думаю, суммарно там до одной тысячи человек, которые попадают под эту категорию», — сказал экономист.

К тому же, изменение правил получения инвестиционных виз слабо повлияет на количество эмигрирующих в Великобританию российских бизнесменов, так как это лишь один из способов и мотиваторов закрепиться в этой стране, отметил Потапенко.