Экономист призвал россиян не связываться с ипотечными вкладами

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Независимый экономист рассказал НСН, почему до сих пор не приняли закон о накопительных вкладах на ипотечный взнос.

В России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку. Как рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, соответствующий законопроект согласуется в правительстве, в конце марта его внесут в Госдуму.

Предполагается, что банки будут выплачивать таким вкладчикам по повышенной ставке, а после определённого срока и накопления 20% от цены жилплощади будут должны выдать клиенту ипотеку. При этом у финансовой организации остаётся право отказа в кредите, а у вкладчика — забрать деньги до истечения срока вклада.

Документ вряд ли сохранит первоначальный вид и будет реализован на практике, заметил в эфире НСН независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов. Он рассказал о предыдущей попытке ввести подобный вид вкладов, её провале и причинах, по которым инициатива не нашла поддержки в Госдуме.

«Буквально полтора года назад аналогичные идеи ходили по рынку, был законопроект, который просто умер в стенах Госдумы. Там была принципиальная разница в том, что он был очень сильно развёрнут в сторону банков — люди не могли досрочно забрать деньги без каких-либо потерь. И, скорее всего, в новом законопроекте также будут какие-то оговорки. Например, вы копили на ипотеку пять лет, и потом решили деньги досрочно забрать. И у вас ставка доходности за эти пять лет будет, предположим, десятая доля от процента годовых. Пока данная идея всё-таки больше интересна самим банкам. Клиент же, важно это понимать, может копить с доходностью более привлекательной, покупая те же самые облигации федерального займа, доходность по которым гарантирована государством. Мне кажется, пока что срабатывает больше банковское лобби на нашем рынке, а клиенту всё-таки стоит лучше задуматься, как правильно копить деньги даже на первоначальный взнос такого непростого кредита, как ипотека», — заявил Шабанов.

Напомним, не так давно о необходимости сделать ипотеку доступной заговорил президент страны Владимир Путин. По итогам послания Федеральному собранию он дал поручение ЦБ РФ и правительству разработать меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже. Тогда в эфире НСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал, какие условия нужны рынку для полноценной и грамотной реализации поручения президента.